Какие запреты в связи с карантином сохранятся в Казахстане

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Ряд запретов в связи с карантином сохранится в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В частности, главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова своим постановлением от 10 мая поручила акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

2) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей;

3) запрет деятельности религиозных обьектов;

4) мониторинг за соблюдением режима работы требований противоэпидемического режима и проведение выборочных проверок объектов мобильными группами при акиматах;

5) лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР призывников по прибытию в воинские части;

6) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и других объектов согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

7) проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения COVID-19 среди населения.