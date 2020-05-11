Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Власти США до Т1,6 млрд увеличили помощь Казахстану на борьбу с коронавирусом, передает корреспондент агентства.

«Правительство Соединенных Штатов через агентство США по международному развитию (USAID) выделило дополнительно Т214 млн ($500 тыс.), в результате чего общий вклад правительства США превысил Т1,6 млрд ($ 3,79 млн), для поддержки усилий Казахстана по борьбе с пандемией COVID-19. Дополнительное финансирование будет предоставлено Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане, для улучшения информирования о рисках и укрепления усилий по профилактике инфекций и борьбе с ними», — сообщили в пресс-службе посольства США в Казахстане в понедельник.

По данным американских дипломатов, глобальные данные о COVID-19 показывают, что пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями, подвергаются наибольшему риску заражения.

«USAID через ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку наиболее уязвимым группам и сообществам, включая детей-инвалидов, престарелых, находящихся в интернатных учреждениях, беременных женщин и людей с плохим доступом к водоснабжению и санитарным условиям. Кроме того, в партнерстве с Красным Полумесяцем Казахстана, финансируемым правительством США, ЮНИСЕФ будет укреплять связи с общественностью, взаимодействуя с группами риска и предоставляя им лучшие практики и навыки по предотвращению COVID-19, с целью предотвращения распространения дезинформации», — отметили в посольстве.

В дополнение к финансированию ЮНИСЕФ, правительство США через USAID и Центры по контролю и профилактике заболеваний, оказывает техническую помощь и руководство правительству Казахстана в борьбе со вспышкой COVID-19.

«За последние 20 лет Соединенные Штаты предоставили Казахстану более $2 млрд, в том числе более $86 млн на медицинскую помощь для расширения доступа к услугам, которые предотвращают распространение инфекционных заболеваний, таких как туберкулез (ТБ) и ВИЧ. USAID поддерживает деятельность по улучшению лечения, диагностики и профилактики туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и работает над расширением услуг по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа для уязвимых групп населения с высоким риском заражения. Эти ресурсы спасли жизни, защитили людей, наиболее уязвимых к болезням, создали медицинские учреждения и способствовали стабильности общин», — сказано в сообщении.