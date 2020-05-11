Как проходит первый день после снятия режима ЧП на алматинском блокпосту

Алматы. 11 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Далеко не все граждане успели вовремя понять, что с окончанием режима чрезвычайного положения (ЧП) никакие ограничения не закончатся.

О том, что ЧП продлено до 11 мая говорилось неоднократно и очень громко. Говорилось и о том, что, несмотря на смягчение карантинных мер, блокпосты будут действовать до окончания режима ЧП. Лишь однажды проскользнула фраза о том, что не стоит все же резко отменять ограничительные меры.

Блокпосты на въездах в Алматы были установлены через несколько дней после введения режима ЧП. Естественно, что жители области сложили два и два и пришли к выводу, что с окончанием ЧП блокпосты снимут. О том, что это не так, их никто не предупредил – пресс-релиз от оперативного штаба Алматы был разослан журналистам почти в час ночи, когда мирные областные жители давно спали. А потому 11 мая областники дружно двинулись в город.

По Талгарской трассе пробка растянулась на много километров. Еще одна пробка стояла по дороге, соединяющей Кульджинский тракт с Талгарской трассой. Со стороны города к блокпосту также вытянулась длинная вереница машин, хотя желающих выехать было намного меньше, чем желающих заехать.

Сложно сказать, что каждую вторую машину разворачивали обратно. Большинство показывали документы и проезжали. А поскольку правила въезда в Алматы пока не менялись, остается предположить, что это была массовая миграция дачников после окончания выходных.

Тем, кто пытался пройти в город пешком, повезло меньше – если их данных не оказывалось в базе оперштаба Алматы, их просто отправляли обратно.

В основном граждане реагировали на запрет спокойно и как-то обреченно. Но первые признаки начинающейся напряженности уже были налицо. Чтобы утихомирить пожилую женщину, пытавшуюся доказать свое право въехать в город и показывавшую при этом какие-то бумаги, полицейский запросил помощь СОБРа. К счастью, случаи, когда у людей после многочасового ожидания в пробке под палящим солнцем начинали сдавать нервы, пока были единичными.

Хочется надеяться, что в следующий раз власти окажутся в состоянии своевременно провести разъяснительную работу, ведь гораздо проще предотвратить проблему, чем потом с ней бороться.