Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Проведение плановых профилактических прививок возобновили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В связи со снятием режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан, с 11 мая 2020 года возобновить проведение плановых профилактических прививок», — говорится в приложении к постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой от 10 мая.

Приоритетной группой для проведения наверстывающей вакцинации являются дети в возрасте до одного года, пропустившие плановые прививки первичной серии вакцинации, а также вакцинация по эпидемиологическим показаниям.

Вакцинация лиц в зависимости от статуса в отношении COVID-19:

— пациенты с установленным диагнозом COVID-19 должны быть вакцинированы в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам» от 30 декабря 2009 года № 2295 (далее — Постановление №2295) после полного клинического выздоровления;

— лица из числа близких и потенциальных контактных с больным COVID-19 прививаются, как можно скорее, после завершения срока карантина (изоляции) и отсутствии противопоказаний к проведению профилактических прививок в соответствии с Постановлением №2295.

При этом, данная категория лиц должна прививаться отдельно от других лиц, пришедших на вакцинацию.

«Лица, при посещении медицинского учреждения с целью получения профилактических прививок, должны находиться в медицинских защитных масках», — сказано в документе.

При организации плановой иммунизации населения в период регистрации COVID-19 и эпидемиологического неблагополучия по респираторным инфекциям необходимо:

— обеспечить составление списка лиц, подлежащих вакцинации, включая всех лиц, пропустивших проведение профилактических прививок в период карантина;

— организовать приглашение на прививку лиц, подлежащих вакцинации заранее, при этом, обеспечить соблюдение временных интервалов и мер физического дистанцирования во время посещения поликлиники (в кабинете для приема врачей, прививочном кабинете, коридоре);

— выделить отдельное хорошо проветриваемое помещение, в котором вакцинированные дети и сопровождающие их лица должны находиться в течение 30 минут после вакцинации с соблюдением требований физического дистанцирования;

— проводить вакцинацию с учетом противопоказаний к вакцинации в соответствии с приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению» от 13 июня 2018 года № 361 (далее — Приказ № 361);

— обеспечить раздельный поток лиц, получающих профилактические прививки от больных лиц, пришедших на прием к врачу по поводу заболевания и прочих причин;

— принять меры по выделению отдельных часов для приема и вакцинации детей и отдельных часов для приема и вакцинации лиц группы риска (переболевшие COVID-19, контактные, лица пожилого возраста, лица с хроническими заболеваниями);

— при получении вакцинации ограничить количество сопровождающих лиц: не более 1 человека для сопровождения 1 прививаемого.

Профилактические прививки проводятся в специально оборудованных прививочных кабинетах, медицинскими работниками с соблюдением требований согласно требований приказа № 361.

В период эпидемиологического неблагополучия по COVID-19 и респираторным инфекциям при входе в поликлинику:

— установить фильтр с обеспечением бесконтактной термометрии и опросом на наличие симптомов, не исключающих заболевание COVID-19;

— установить санитайзеры для обработки рук посетителями;

— в случае выявления лиц с симптомами заболевания предусмотреть для них выдачу масок и отдельное помещение для ожидания и осмотра врачом; данные пациенты должны иметь приоритет при обслуживании.

В здании поликлиники в доступных местах разместить информацию о необходимости соблюдения гигиены рук для профилактики COVID-19, предусмотреть раздачу наглядных пособий по мерам профилактики COVID-19.

« Принять меры по соблюдению правил безопасности для медицинских работников и для населения: каждый посетитель поликлиники должен учитываться как потенциально опасный, в связи с чем, необходимо соблюдение мер защиты медицинских работников от респираторных инфекций; в прививочных кабинетах обеспечить условия для соблюдения личной гигиены медицинских работников, а также создать условия для мытья рук посетителями; устанавливать в доступных местах для населения контейнеры для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов (использованных масок, перчаток, салфеток и прочих)», — указано в постановлении.

Отмечается, что, если введение очередной дозы вакцины было задержано по какой-либо причине, нет необходимости начинать вакцинацию заново, а как можно скорее ввести следующую дозу вакцины.

Интервалы между введениями вакцин соблюдаются в соответствии с требованиями приказа № 361: если вакцины и другие иммунобиологические препараты не вводились в один и тот же день, соблюдается интервал между введениями живых вакцин не менее четырех недель; интервал между введениями живой и инактивированной вакцинами не соблюдается.

«В настоящее время нет известных медицинских противопоказаний для вакцинации лиц, переболевших COVID-19 и лиц бывших в контакте со случаями COVID-19, а также нет данных об увеличении риска инфицирования детей COVID-19 при вакцинации или влияния вакцинации на течение болезни, то есть переболевшие COVID-19 и контактные лица без клинических проявлений вакцинируются как обычно», — говорится в документе.