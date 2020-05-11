На каких условиях разрешили работать СТО и магазинам автозапчастей с 11 мая в Казахстане

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – С 11 мая в Казахстане при соблюдении ряда условий разрешили работать станциям технического обслуживания (СТО) и магазинам автозапчастей, передает корреспондент агентства.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой от 10 мая, при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение семи дней, может быть разрешена работа автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки).

Ниже представлен алгоритм работы указанных объектов:

Возобновление работы автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки) допускается при обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:

— график работы с 9:00 до 18:00 часов (по предварительной записи);

— отдельно стоящее здание с отдельным входом либо в нежилом здании для автосалонов, СТО (вулканизации, автомойки);

— максимальный перевод на удаленный режим работы персонала, не связанного с рабочим процессом.

Доставка/развозка работников:

— централизованная доставка на работу и с работы на служебном автобусе/автотранспорте, при этом снабдить водителя антисептиком для обработки рук и средствами защиты (спецодежда, маски и перчатки, средства защиты глаз/маска для лица и т.п.) с обязательной их сменой с требуемой частотой, а также проведение дезинфекции салона автотранспорта перед каждым рейсом с последующим проветриванием;

— одномоментное открытие всех дверей в автобусах/микроавтобусах для входа и выхода пассажиров;

— допуск в салон пассажиров в масках общим числом, не превышающим количество сидячих мест.

Организация рабочего процесса

— обязательное наличие медицинского пункта с изолятором на средних и крупных предприятиях, постоянное присутствие медперсонала для обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены;

— закрепление ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств индивидуальной защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств;

— проведение инструктажа среди работников автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки)по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;

— на время карантина по COVID-19 обеспечить медицинское наблюдение за сотрудниками автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки) с проведением опроса состояния и термометрии при осмотре медицинским работником или ответственным лицом организации, с регистрацией на бумажном или электронном носителе;

— ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с выяснением причины отсутствия;

— не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

— использование масок или респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;

— наличие антисептиков в местах обслуживания, неснижаемого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте;

— максимальное использование автоматизации технологических процессов для внедрения бесконтактной работы на объекте;

— использование безналичного расчета с клиентами и гражданами;

— соблюдение двухметровой дистанции между работником и клиентом (гражданином);

— работа только по предварительной записи и не более 2 клиентов в автосалоне, не более 3 клиентов на СТО (вулканизация);

— для автомойки делать расчет один клиент на два моечных места (боксов);

— наличие разрывов между постоянными рабочими местами не менее 2 метров;

— исключение работы участков с большим скоплением работников (при возможности пересмотреть технологию рабочего процесса);

— влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

— бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замена фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечить соблюдение режима проветривания;

— обеспечить дистанцирование в местах ожидания не менее 1 метра.

Организация питания и отдыха на объектах:

— запрет приема пищи на рабочем месте;

— организация приема пищи и отдыха в зонах приема пищи и отдыха по графику, исключающая одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных участков. При возможности не исключается доставка еды в зоны приема пищи (столовые) при цехах/участках с обеспечением всех необходимых санитарных норм;

— соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не более 2 рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за столами, рассчитанные на более 4 посадочных мест;

— использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и удалением;

— при использовании многоразовой посуды — обработка посуды в специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов либо ручным способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования;

— работники столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) оказывают свои услуги рабочим в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности, рекомендуется использование персоналом одноразовых медицинских масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 2 часа);

— закрепление на пищеблоках и объектах торговли предприятия ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств;

— не допускают образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра, ограничивают количество одновременно обслуживаемых посетителей.

— по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводят проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

— ведут усиленный дезинфекционный режим: каждый час специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья.

— прилегающую к объекту территорию содержат в чистоте.

Требованию к персоналу и клиентам

— обязательное ношение медицинских масок в помещениях автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки), а также в общественных местах, с условием их своевременной смены (каждые 2 часа);

— соблюдение дистанцирования между персоналом и посетителями не менее 1 метра.