На каких условиях разрешили работать СТО и магазинам автозапчастей с 11 мая в Казахстане

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – С 11 мая в Казахстане при соблюдении ряда условий разрешили работать станциям технического обслуживания (СТО) и магазинам автозапчастей, передает корреспондент агентства.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой от 10 мая, при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение семи дней, может быть разрешена работа автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки).
Ниже представлен алгоритм работы указанных объектов:
Возобновление работы автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки) допускается при обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
— график работы с 9:00 до 18:00 часов (по предварительной записи);
— отдельно стоящее здание с отдельным входом либо в нежилом здании для автосалонов, СТО (вулканизации, автомойки);
— максимальный перевод на удаленный режим работы персонала, не связанного с рабочим процессом.
Доставка/развозка работников:
— централизованная доставка на работу и с работы на служебном автобусе/автотранспорте, при этом снабдить водителя антисептиком для обработки рук и средствами защиты (спецодежда, маски и перчатки, средства защиты глаз/маска для лица и т.п.) с обязательной их сменой с требуемой частотой, а также проведение дезинфекции салона автотранспорта перед каждым рейсом с последующим проветриванием;
— одномоментное открытие всех дверей в автобусах/микроавтобусах для входа и выхода пассажиров;
— допуск в салон пассажиров в масках общим числом, не превышающим количество сидячих мест.
Организация рабочего процесса
— обязательное наличие медицинского пункта с изолятором на средних и крупных предприятиях, постоянное присутствие медперсонала для обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены;
— закрепление ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств индивидуальной защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств;
— проведение инструктажа среди работников автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки)по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;
— на время карантина по COVID-19 обеспечить медицинское наблюдение за сотрудниками автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки) с проведением опроса состояния и термометрии при осмотре медицинским работником или ответственным лицом организации, с регистрацией на бумажном или электронном носителе;
— ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с выяснением причины отсутствия;
— не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
— использование масок или респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;
— наличие антисептиков в местах обслуживания, неснижаемого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте;
— максимальное использование автоматизации технологических процессов для внедрения бесконтактной работы на объекте;
— использование безналичного расчета с клиентами и гражданами;
— соблюдение двухметровой дистанции между работником и клиентом (гражданином);
— работа только по предварительной записи и не более 2 клиентов в автосалоне, не более 3 клиентов на СТО (вулканизация);
— для автомойки делать расчет один клиент на два моечных места (боксов);
— наличие разрывов между постоянными рабочими местами не менее 2 метров;
— исключение работы участков с большим скоплением работников (при возможности пересмотреть технологию рабочего процесса);
— влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
— бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замена фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечить соблюдение режима проветривания;
— обеспечить дистанцирование в местах ожидания не менее 1 метра.
Организация питания и отдыха на объектах:
— запрет приема пищи на рабочем месте;
— организация приема пищи и отдыха в зонах приема пищи и отдыха по графику, исключающая одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных участков. При возможности не исключается доставка еды в зоны приема пищи (столовые) при цехах/участках с обеспечением всех необходимых санитарных норм;
— соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не более 2 рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за столами, рассчитанные на более 4 посадочных мест;
— использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и удалением;
— при использовании многоразовой посуды — обработка посуды в специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов либо ручным способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования;
— работники столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) оказывают свои услуги рабочим в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности, рекомендуется использование персоналом одноразовых медицинских масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 2 часа);
— закрепление на пищеблоках и объектах торговли предприятия ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств;
— не допускают образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра, ограничивают количество одновременно обслуживаемых посетителей.
— по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводят проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.
— ведут усиленный дезинфекционный режим: каждый час специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья.
— прилегающую к объекту территорию содержат в чистоте.
Требованию к персоналу и клиентам
— обязательное ношение медицинских масок в помещениях автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки), а также в общественных местах, с условием их своевременной смены (каждые 2 часа);
— соблюдение дистанцирования между персоналом и посетителями не менее 1 метра.