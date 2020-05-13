ООН призвала религиозных лидеров объединить людей в условиях пандемии

Алматы. 13 мая. КазТАГ — Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал религиозных лидеров объединить людей в условиях пандемии, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«Разногласия, которые приводят к распрям среди людей, «бледнеют» по сравнению с трудностями, которые нас объединяют перед лицом пандемии и ее беспрецедентных социально-экономических последствий», — сказал Гутерриш на виртуальной конференции, посвященной роли религиозных лидеров в противостоянии угрозам, связанным с COVID-19.

Он подчеркнул, что инфекция не знает границ, классовых или религиозных различий.

«Всеобщая уязвимость (перед болезнью) объединяет сегодня все человечество», — добавил генсек.

Гутерриш призвал религиозных лидеров «заложить основу» для совместной борьбы с пандемией и проявить солидарность, опираясь на принцип уважения прав человека. Он перечислил четыре сферы, в которых, как считает генсек, религиозные лидеры могут сыграть решающую роль: он призвал их выступать против насилия и ксенофобии, противостоять дезинформации, способствовать тому, чтобы дети продолжали учиться, а также помогать бороться с распространением инфекции.

Генсек ООН поблагодарил участников форума за поддержку его призыва о глобальном режиме прекращения огня. Тем не менее, по его словам, во многих точках мира конфликты продолжаются, национализм находится на подъеме, уязвимые слои населения подвергаются дискриминации, а экстремисты пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы привлечь людей в свои ряды.

«Я прошу религиозных лидеров активно противостоять лживым и опасным идеям и убеждать всех в необходимости бороться с проявлениями ксенофобии, расизма и всех форм нетерпимости», — подчеркнул Гутерриш.

Он напомнил о росте насилия против девочек и женщин, отметив, что это противоречит принципам, заложенным в любой религии. Что касается дезинформации и распространения непроверенных данных, то религиозные лидеры, по мнению генсека, обладают мощным инструментом в борьбе с этими явлениями.

«Я прошу вас использовать ваше влияние и возможности для продвижения информации, предоставляемой правительством, и рекомендаций ВОЗ», — сказал глава ООН.

По его мнению, религиозные лидеры могут также способствовать тому, чтобы дети продолжали получать образование в условиях пандемии. Он призвал их сотрудничать с образовательными учреждениями в этом вопросе.

В свою очередь главный раввин синагоги «Парк-Ист» в Нью-Йорке Артур Шнайер, переживший Холокост и потерявший всех родных в застенках Освенцима, в своем выступлении напомнил о том, что, несмотря на все ужасы и потери, после Второй мировой войны человечество восстало из пепла, европейские города были восстановлены, а вновь созданная ООН подарила людям надежду.

«Это классический пример истории человечества: разрушение, уничтожение и смерть, за которыми следуют объединение, восстановление и возрождение», — подчеркнул он.

Раввин напомнил, что и сегодня «мы все в одной лодке, и от нас зависит, поплывет она или пойдет ко дну». Он призвал следовать принципам, заложенным отцами-основателями ООН, которые включили слово «объединенные» в само название Организации.