Китай может сократить принадлежащие ему объемы казначейских ценных бумаг США в ответ на угрозы Белого дома касательно расплаты за Covid-19

Но любые шаги Вашингтона в направлении аннулирования долга перед Китаем - а фактически объявления дефолта по нему - окажутся контрпродуктивными с точки зрения интересов самой Америки

Газета South China Morning Post опубликовала статью журналистки Карен Юнг под названием «Coronavirus: China could cut US debt holdings in response to White House Covid-19 compensation threats, analysts say» — «Коронавирус: Китай может сократить объемы принадлежащих ему казначейских ценных бумаг США в ответ на угрозы Белого дома касательно расплаты за Covid-19, утверждают аналитики».

В ней говорится так: «По мнению аналитиков, в течение ближайших месяцев Китай может предпринять шаги по сокращению принадлежащих ему объемов государственного долга США в порядке реакции на всплеск торговой напряженности и словесной войны между двумя крупнейшими экономиками мира касательно происхождения Covid-19 и действий в рамках борьбы со вспышкой коронавируса.

В американских новостных сообщениях указывалось, что представители Белого дома обсудили ряд мер по компенсированию связанных с коронавирусом убытков, в том числе вопрос объявления отказа от обязательств по всему долгу США перед Китаем в размере $1,1 триллиона долларов или по его части.

Хотя принятие решения в пользу такой радикальной меры, по их мнению, представляется маловероятным, сам факт обсуждения этой идеи может побудить Пекин к страхованию себя от рисков посредством сокращения принадлежащих ему объемов государственного долга США.

Это, в свою очередь, может породить проблемы для рынка американских государственных облигаций именно в такой момент, когда Вашингтон резко увеличил эмиссию в целях финансирования ряда программ по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.

«Списание долга — это настолько безумная идея, что тот, кто предложил ее, кем бы он ни был, должен попросту пересмотреть вопрос о своей профессиональной пригодности, — отметил Клифф Тан, руководитель департамента глобального анализа рынков Восточной Азии в составе японской банковской и финансовой холдинговой компании MUFG — Мы оцениваем такой ход как политическую уловку в контексте предвыборной кампании по переизбранию (Дональда Трампа), а еще как циничный прием, потому что он в состоянии уничтожить источник финансирования бюджетного дефицита США».

Обсуждение (подобного варианта решения) вопроса финансовой связанности Китая с американским правительством началось с тех пор, как президент США Дональд Трамп и другие американские официальные лица усилили свою критику Пекина из-за вспышки коронавируса и пригрозили введением новых импортных тарифов в целях наказать Китай.

Но любые шаги Вашингтона в направлении аннулирования долга перед Китаем — а фактически объявления дефолта по нему — окажутся контрпродуктивными с точки зрения интересов самой Америки, потому что это, вероятно, подорвет веру инвесторов в надежность американского правительства в плане оплаты своих счетов, предупреждают аналитики.

Айрис Пэнг, главный экономист ING Bank по Большому Китаю, заявила, что Пекин, если у него не будет выбора, захочет избежать быстрого сброса американских долговых обязательств без предварительного рассмотрения вариантов других карательных мер против США.

Китай способен спровоцировать обвал доллара и финансовых рынков, наводнив их американскими казначейскими бумагами. В результате государственные облигации США обесценятся, их доходность резко увеличится. Но это также может положить начало глобальной финансовой катастрофе, которая ударит и по Китаю.

«В течение ближайших месяцев Китай может прекратить покупку новых выпусков американского государственного долга, чтобы дать недвусмысленный сигнал касательно своих намерений, — сказала Пэнг. — Если им окажется выбрано это решение, в дальнейшем он будет постепенно сокращать объемы таких активов по мере погашения американских государственных долговых обязательств».

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.