Парламентские выборы в формате непредсказуемости 20.05.2020 15:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 245 0 Социолог Гульмира Илеуова о том, как ухудшились условия для партии власти Похожие материалы: Токаев поблагодарил Назарбаеву за проделанную работу на посту спикера сената Токаев предложил отсрочить утверждение стратегии развития ЕАЭС В каком формате пройдут экзамены в колледжах Нур-Султана Токаев предложил максимально проводить совещания в дистанционном формате У элит Казахстана устойчивая аллергия на Даригу Назарбаеву