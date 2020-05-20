Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Поправки сената не меняют концепции законопроекта о мирных собраниях, считает депутат мажилиса Канат Мусин.

«Поправки сената не меняют концепции законопороекта и направлены на улучшение его норм. Предлагаем согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом», — сказал Мусин на заседании мажилиса в среду в ходе обсуждения изменений и дополнений, внесенных сенатом в проект закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК».

Депутат предложил согласиться с такими поправками, как определение в центральных частях районов, городах республиканского значения, столице и в административных центрах областей обязательного количества специализированных мест для проведения мирных собраний, разрешение в ходе собрания средств индивидуальной защиты здоровья. Также мажилисменами было одобрено предложенное сенаторами изменение об исключении из законопроекта такого основания для отказа в проведении собраний, как нарушение объектов жизнедеятельности, транспорта и иной инфраструктуры, так как такие помехи должны учитываться и предотвращаться еще на стадии установления конкретного специализированного места.

Напомним, в проекте закона «О мирных собраниях» заложена норма, обязывающая журналистов носить отличительные знаки на мирных собраниях. Проект закона в короткие сроки был одобрен в мажилисе и передан в сенат. Многие правозащитники и гражданские активисты выразили недовольство обсуждением данного законопроекта без их участия.

8 апреля депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили проект поправок об ужесточении наказаний за нарушение закона о мирных собраниях во втором чтении. Также сообщалось, что мажилисмены исключили из проекта закона норму об обязанности СМИ предоставлять фото- и видеосъемку митингов госорганам. Кроме того мажилис изменил законопроект «О мирных собраниях» в той части, которая позволяла принудительно прекратить митинг, если число участников хотя бы на одного человека превышает заявленное организатором количество, то есть по формальным основаниям. Новый закон был передан в сенат, однако верхняя палата парламента 14 мая решила вернуть законопроект со своими поправками в мажилис.

О том, что в Казахстане хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний, а также о том, что иностранцев за участие в мирных собраниях намерены шт рафовать и выдворять за пределы страны, МИА КазТАГ сообщило еще 7 февраля. Также стало известно, что освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане. Кроме того сообщалось, что политикам хотят запретить проводить митинги при приостановке работы их партий в Казахстане.

17 февраля на обсуждении концепции законопроекта «О мирных собраниях» директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис предложил отправить новый законопроект на экспертизу в ООН, а журналист Сергей Пономарев выразил уверенность, что новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в Казахстане. Президент Общественного фонда «Либерти», правозащитник Галым Агелеуов выразил мнение, что в Казахстане нужно закрепить норму о проведении митингов везде, где нет ограничений со стороны государственных органов. Также Жовтис считает, что при проведении спонтанных мероприятий в Казахстане не может быть никаких уведомлений. Представитель общественного фонда «Халыкка адал кызмет» Болат Жуматаев считает, что все заявки на митинги и собрания должны быть в общедоступном реестре в Казахстане. По мнению Жовтиса, если новый закон о митингах будет принят в том виде, в каком он предложен сейчас, появление в Казахстане своей Греты Тунберг будет невозможно. Также он считает, что новый закон о митингах может сделать незавидной судьбу журналистов.

Позднее в этот же день на пресс-конференции Жовтис выраз ил мнение, что новый закон о мирных митингах является законом о резервации для несогласных. Политик, инициатор создания Демократической партии Тулеген Жукеев считает, что лучшее, что может сделать действующая власть в Казахстане – мирно передать правление демократическим силам. Также Жовтис сообщил, что альтернативный проект закона о мирных собраниях намерен отправить в министерство информации и общественного развития (МИОР) РК. В свою очередь правозащитник, президент общественного фонда «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина считает, что новый законопроект о мирных митингах видит в гражданах потенциальных насильников.

Инициатор создания партии HAQ Тогжан Кожалиева считает, глава МИОР РК Даурен Абаев не является автором законопроекта о мирных митингах.

26 февраля вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин пообещал, что правила деятельности журналистов на мирных собраниях обсудят с самими журналистами.

29 февраля президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что считает «принципиально важным введение только уведомительного порядка проведения мирных собраний».

12 марта министр Абаев, отвечая на вопрос журналиста МИА КазТАГ, уверял, что правила поведения журналистов на митингах будут обсуждаться со СМИ.

Однако уже 19 марта выяснилось, что правительство Казахстана решило внести законопроект о мирных собраниях в мажилис в его нынешнем виде.