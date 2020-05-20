«Почему отложили принятие стратегии развития ЕАЭС 2025?». «Борьба элит и судьба казахстанского Сената». «Что не хотят рассказывать оппоненты Дариги Назарбаевой». «Почему Казахстан, превращаясь в мононациональное государство, проигрывает?»

Сетевой Казахстан 20 мая 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции. В своем выступлении Президент Казахстана особое внимание уделил проекту документа «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». Поддержав идею принятия Стратегии в целом, Касым-Жомарт Токаев заявил, что некоторые ее положения требуют дополнительной проработки. «Учитывая особую важность данного документа, который закладывает основные контуры интеграции на годы вперед, видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять в ходе очной встречи. Рано или поздно мы увидимся друг с другом«, – считает Глава государства… Лидеры «евразийской пятерки» договорились провести следующее заседание ВЕЭС осенью 2020 года в Минске.

IA — CENTR . RU . «Почему отложили принятие стратегии развития ЕАЭС 2025?» — Означает ли факт непринятия стратегии-2025 вызов для самой концепции евразийской интеграции? Как возможно реализовать процесс интеграции с очевидным элементом наднациональных структур с определенными полномочиями и их регулятивной ролью, но в духе, соответствующем полному представлению интересов стран-участниц ЕАЭС? Об этом Ia-centr.ru рассказал российский политолог, научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.

Максим КАЗНАЧЕЕВ – «Борьба элит и судьба казахстанского Сената» — Конфликт казахстанских элитных групп, завершившийся отставкой Дариги НАЗАРБАЕВОЙ, на время отвлек внимание от проблематики предстоящих парламентских выборов (2021 года), и в более широком смысле – от перспектив эволюционного развития законодательной ветви власти в Казахстане в целом. Перераспределение полномочий государственных институтов в 2017-2018 годах, существенное усиление роли Совета безопасности, переход от суперпрезидентской к президентско-парламентской форме правления неизбежно закладывали в казахстанскую политическую систему обострение отношений между исполнительной и представительной ветвями власти.

CARAVAN . KZ . Ербол КУЛДАНОВ — «Почти забытые истории: что не хотят рассказывать оппоненты Дариги Назарбаевой» — С подачи «искателей правды» в социальных сетях у немалого числа жителей нашей страны в возрасте до 40 лет сложилось чуть ли не устойчивое мнение, что Дарига НАЗАРБАЕВА единолично владеет большим количеством различных СМИ. Причем якобы издания все эти достались ей всевозможными коварными путями. Такими, что бывшим владельцам и другим причастным к этим СМИ талантливым редакторам приходилось срочно из страны сбегать. На самом же деле все было, мягко говоря, далеко не так… Для тех, кто не в курсе: в 1996 году именно с подачи в тот момент премьер-министра страны Акежана КАЖЕГЕЛЬДИНА и председателя Национального агентства по делам печати и массовой информации РК Алтынбека САРСЕНБАВА в стране был придуман и проведен тендер на телерадиочастоты. За право вещать в метровом телевизионном диапазоне требовалось найти 1 миллион долларов, а в дециметровом – 350 тысяч долларов. В итоге закрылись 38 независимых теле- и радиоканалов.

CAMONITOR . KZ . «Чокан Лаумулин: «Реорганизация Академии Наук Казахстана была ошибкой…»» — О перспективах развития фундаментальной науки в ЕАЭС и Центральной Азии журнал «Хан-Тенгри» беседует с доктором философии Кембриджского университета, научным сотрудником Кембриджского Центрально-Азиатского форума Чоканом ЛАУМУЛИНЫМ.

«Популизм в Казахстане: все больше крикунов и дилетантов…» — Популизм как явление присутствует во всех странах, но в Казахстане он сегодня приобретает особую массовость, а нередко даже уродливые черты. Во всяком случае, в социальных сетях, где на его волне появилось множество всевозможных «лидеров общественного мнения»… Почему же так много наших соотечественников покупается на их откровенно популистские лозунги? Причина в менталитете, в низкой политической, правовой и общей культуре, в отсутствии доверия к государственным институтам или в чем-то еще? Надо ли противостоять этому явлению, и если да, то как?

EXPRESS — K . KZ . «Майские правды и неправды» — В эксклюзивном интервью нашей газете великий поэт и общественный деятель, публицист и дипломат Олжас СУЛЕЙМЕНОВ размышляет о подвиге героев-казахстанцев, внесших огромный вклад в Великую Победу над фашизмом, и об исторической правде, которую нельзя изменить — Определились два главных направления удара по Москве – Волоколамское шоссе и Ржевское направление. На шоссе стояла Панфиловская дивизия, которая с октября по ноябрь трижды почти обновлялась, пополняясь прибывавшими из Казахстана и Средней Азии эшелонами. Под Ржевом погибали 100-я бригада (Алма-Ата), 101-я (Актюбинск), 102-я, 103-я… Ни одной книги о Бауыржане Момышулы, о Талгате Бегельдинове, о Рахимжане Кошкарбаеве. Да что книги! Ни одного толкового очерка, статьи, хотя бы эссе! Такое неуважение к своему народу, к его героям, к выдающимся людям, вероятно, не сейчас появилось. Это объясняет и то, что мы не имеем своей истории: ни древней, ни новой, ни новейшей.

LITER . KZ . «В Кокшетау потратили несколько миллиардов тенге на подготовку к форуму с Россией. Куда ушли деньги?» — Кокшетау готовится принять XVII форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Запланирован он на ноябрь этого года. Уже сейчас в областном центре столичного региона полным ходом идет подготовка. Здесь строят, реконструируют, благоустраивают территории. Все эти работы обходятся в миллиарды тенге. Какие суммы и на что уже потрачены и что еще планируется сделать – в нашем репортаже.

TIME . KZ . «Во спасение экономики» — Во вторник в правительстве презентовали план восстановления экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19. В нем оперативные меры по поддержке восьми отраслей. Правда, сроков, когда нормализуется деловая жизнь в стране и экономика вернется к уровню прошлого года, чиновники так и не назвали.

«Постовой “булыжной мостовой”» — Главный рентгенолог Карагандинской области показал коронавирусные вещдоки. Послабление карантинного режима многие казахстанцы восприняли как сигнал к возвращению к прежней, докоронавирусной жизни: перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию в магазинах и не избегать контактов друг с другом. Кроме того, достаточно массивный слой общества считает, что инфекция — это выдумка, и требует доказательств ее наличия. В ответ медики решили немного приоткрыть завесу врачебной тайны и наглядно продемонстрировать, во что вирус превращает легкие заболевшего человека.

«Защита в луже» — Известный алматинский адвокат Александр БЛОК в среду, 20 мая, исполнит в судебном процессе роль не защитника, а подсудимого. Такая же участь ожидает другого члена Алматинской городской коллегии адвокатов Гульнар СМАГУЛ. Оба юриста ранее представляли интересы экс-руководителя Единого накопительного пенсионного фонда Руслана ЕРДЕНАЕВА. Согласно обвинительному акту Блок и Смагул получили от родственников своего доверителя 150 тысяч долларов, чтобы передать их сотрудникам КНБ, проводившим расследование. Якобы за эти деньги уголовное дело в отношении бывшего председателя ЕНПФ должны были прекратить, однако в итоге Ерденаева приговорили к 12 годам лишения свободы. И вот спустя два года на скамье подсудимых оказались его адвокаты. По версии следствия, деньги они так и не вернули.

EXCLUSIVE . KZ . «Адвокат Виталий Воронов обратился к президенту Токаеву» — Стало известно, что уголовное дело в отношении общественного активиста Альнура ИЛЬЯШЕВА направлено для рассмотрения в Алмалинский районный суд Алматы. Ходатайства об изменении меры пресечения Альнура Ильяшева в виде содержания под стражей под личное поручительство известных адвокатов Виталия ВОРОНОВА и Жемис ТУРМАГАМБЕТОВОЙ остались без реагирования и удовлетворения. «При таких обстоятельствах, поскольку органами прокуратуры мы, как граждане страны, являющиеся к тому же членами Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, не считаемся «заслуживающими доверия», я вынужден обратиться непосредственно к Токаеву К-Ж.К., — написал г-н Воронов на своей ленте в фейсбук.

«Почему Казахстан, превращаясь в мононациональное государство, проигрывает?» — «В силу того, что массового опыта индустриальной урбанизации у казахов не было, то для большинства населения технические профессии так и не стали своими», — утверждает доктор исторических наук, демограф Александра АЛЕКСЕЕНКО, объясняя причины интеллектуальной безработицы и «вымывания мозгов» из Казахстана — После распада СССР быстро меняется не только этнический состав, но и структура занятости. Вследствие высокой эмиграции индустриально-промышленные ниши стали освобождаться, но заместить их полностью пока не удалось. Инженерные, металлургические и прочие технические специальности до сих пор не получили широкого распространения среди казахского населения, они по-прежнему не считаются «своими». Больше популярны постиндустриальные вариации (образование, управление, коммуникации, финансы, экономика, юриспруденция, сфера обслуживания и т.д.).

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Посткарантинный шок: что будет с ценами на авто и бензин?» — Но если вы относитесь к той категории счастливчиков, которые в такой ситуации думают о покупке или обмене автомобиля, то этот материал сориентирует вас по ценам. Полезной эта статья будет и с точки зрения понимания рынка ГСМ. Так ожидает ли автолюбителей посткарантинный шок? Попробуем разобраться. Машины снова рискуют стать роскошью, а не средством передвижения.

RATEL . KZ . «Социальное жилье или долговая яма?» — Государство регулярно предлагает населению жилищные программы в качестве плюшек. Проценты по ипотечным программам раз за разом снижаются, первоначальный взнос становится меньше, сроки удлиняются. В результате города обрастают неказистыми кварталами с не очень качественным жильем, обитатели которых обогащают социальные сети видеороликами с шатающимися домами, слетающей от сильного ветра облицовкой и трещинами на стенах. По мнению Лейлы ЗУЛЬФУГАРОВОЙ, управляющего партнера юридической компании «Leila Zulfugarova & Partners», специализирующейся, в том числе, и на сопровождении сделок с недвижимостью, жилищные программы государства никак нельзя считать социальными.

AZATTYQ . ORG . ««Чья-то беда, чья-то прибыль». Как остановить распространение синтетических наркотиков?» — В Казахстане, несмотря на попытки властей ужесточить наказание за распространение синтетических наркотиков, продолжается их свободная продажа. Эксперты называют меры по борьбе с ними малоэффективными. Они считают, что противодействовать проблеме необходимо, искореняя причины потребления и популярности сбыта как средства заработка.

«Писавший о преследованиях и пытках сайт недоступен в Казахстане» — Создатели Kuresker.org считают, что сайт был заблокирован после публикации материалов о преследовании активистов и пытках заключенных в Казахстане. Представители властей это опровергают.

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