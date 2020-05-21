Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат РК принял закон о снижении требований к политическим партиям в части количества членов с 40 тыс. до 20 тыс.

Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании палаты в четверг одобрили проект Закона РК «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях».

«В Законе РК «О политических партиях» в целях создания условий для формирования политических партий, повышения гражданской активности в обществе, требование для государственной регистрации политической партии иметь в ее составе не менее 40 тыс. членов партии, снижается до 20 тыс.», — сообщил депутат сената парламента РК Владимир Волков на пленарном заседании сената парламента РК в четверг.

Также он отметил, что глава, регулирующая деятельность политической партии, дополняется новой статьей «Особенности выдвижения от политической партии кандидатов в депутаты мажилиса парламента, маслихата».

«Так, политическая партия при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты мажилиса парламента, маслихата включает в них женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, в количестве не менее 30% от общего числа кандидатов. Эта норма направлена на реализацию проекта конституционного закона о выборах», — дополнил Волков.

Напомним, 22 апреля депутаты мажилиса парламента РК одобрили

во втором чтении проект Закона РК «О внесении изменения и дополнений в Закон РК «О политических партиях» и направили его в сенат.