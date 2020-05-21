«Поезд перемен» Токаева: поступательно, но решительно». «Токаев пытается продемонстрировать, что у него есть собственный голос». «Не прятаться за президента». «Как далеко готовы зайти власти Казахстана в поисках «социальной справедливости»?»

Сетевой Казахстан 21 мая 2020г.

IA — CENTR . RU . Тимур ИСАХАНОВ — ««Поезд перемен» Токаева: поступательно, но решительно» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ не относится к категории политических лидеров, которые любят резкие движения, авралы, «разносы» подчиненных и тому подобное. Нынешний президент Казахстана предпочитает размеренное, поступательное и системное движение. Многих так взбудоражила отставка Дариги НАЗАРБАЕВОЙ с позиции спикера Сената, как будто произошедшее – единственное серьезное кадровое назначение… Здесь опять же нужно учитывать фигуру нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева, который резких движений не любит, но и убирать проштрафившихся чиновников не ленится, и естественные в условиях Востока властные процедуры проводить – тоже обязательно будет. Возможно, мощная установка народа на перемены заставит главу государства задуматься о более энергичном принятии решений и введении мер.

AZATTYQ . ORG . «Токаев пытается продемонстрировать, что у него есть собственный голос» — Политолог Досым САТПАЕВ — об уходящей эпохе Нурсултана НАЗАРБАЕВА, выпадах его преемника, евразийской интеграции, настоящем и будущем союза постсоветских государств, который преподносили как «детище» экс-президента Казахстана. Казахстанский политолог Досым Сатпаев, директор Группы оценки рисков, в интервью Азаттыку размышляет о подоплеке речи Токаева, его попытках демонстрировать самостоятельность не только во внутренней политике, а также о накопившихся противоречиях внутри ЕАЭС, где доминирующую роль играет Москва.

«Телеуроки в Казахстане: как учат школьников во время карантина» — По словам разработчиков телеуроков, к началу четвертой четверти около 300 учителей должны были снять более трех тысяч видеоуроков. Педагоги, впервые работавшие на камеру, говорят, что им приходилось ставить фото своих учеников, чтобы включиться в съемочный процесс.

CAMONITOR . KZ . «Как далеко готовы зайти власти Казахстана в поисках «социальной справедливости»?» — Государство регулярно пытается заглянуть в кошельки состоятельных казахстанцев, чтобы заставить их поделиться тем, что они нажили непосильным трудом. Впрочем, особого успеха, кроме, пожалуй, повышения налоговой ставки на автомобили с большим объемом двигателя, так и не добилось. Как чиновники ни тужились, руки у них неизменно оказывались коротки. Но идея заставить богатых тоже плакать, точнее, платить, не покидает умы государевых мужей и по сей день. Очередной раунд в походе за «социальной справедливостью» недавно объявил президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Но получится ли у новой команды воплотить в жизнь мечты предшественников, и к каким последствиям это способно привести? Попытаемся разобраться.

LITER . KZ . «Мирные митинги в Казахстане официально разрешены» — Для того, чтобы провести митинг в Казахстане, больше не нужно спрашивать разрешение властей, а достаточно лишь уведомить местный исполнительный орган. В свою очередь, чиновники должны будут обеспечить помощь в безопасности проведения мирных собраний.

KAZPRAVDA . KZ . Азат ПЕРУАШЕВ – «Третий пакет Токаева: мужество, системность, рынок» — Выступление Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА на завершающем заседании Госкомиссии по ЧП отразило сложность нынешней ситуации и противоречивый характер стоящих на повестке задач. Запустить предприятия, но сохранить меры безопасности; разгрузить бизнес, но увеличить социальную защиту…

«Исключить «качели»» — Предложенный Министерством торговли и интеграции проект создания в Казахстане национальной товаропроводящей системы вызывает массу споров. Стороны дискутируют о необходимости строительства в стране оптово-распределительных центров, предлагают вместо финансирования торговой инфраструктуры увеличить субсидирование производителей и т. д. Но больше всего вопросов по роли государства в создании НТС. Обо всем этом – в интервью с министром торговли и интеграции Бахытом СУЛТАНОВЫМ.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Не прятаться за президента» — Напомним, еще 24 января, когда ни про карантин, ни про обрушение мировых нефтяных цен и в мыслях не было, глава государства поставил перед правительством заодно с Национальным банком, НПП “Атамекен” и собственной администрацией задачу разработки программы нового экономического курса, глубоких, возможно, радикальных реформ. И обозначил срок — 15 мая, отложив до этого и организационные выводы. И с тех пор никоим образом эту задачу не отменял и не менял, наоборот, в каждом своем выступлении подчеркивал, что мир кардинально меняется, мы уже живем в новой реальности, а потому нужна глубокая трансформация экономики и системы госуправления… Строго говоря, если мы пройдемся по тексту президентского выступления, там есть все. Вопрос — как исполнить, и здесь самое решающее — закрепление ответственности. Пока безликие разработчики прячутся друг за друга, а все вместе — за президента, толку не будет.

«Минздрав угрожает» — Если казахстанцы начнут пренебрегать санитарными нормами (чаще обычного не мыть руки и не соблюдать дистанцию в общественных местах), то страна может снова вернуться в жесткий карантин. Одно крупное предприятие уже на грани принудительного закрытия из-за массовых вспышек коронавируса. Об этом в среду заявила главный санврач страны Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА. В Минздраве проанализировали причину роста заболеваемости. По словам Есмагамбетовой, в трудовых коллективах не соблюдаются требования по усиленному сандезрежиму, ношению масок, соблюдению дистанции, уменьшению межличностных контактов. А во-вторых, казахстанцы вновь стали ходить друг к другу в гости и, несмотря на рекомендации специалистов, перестали выполнять простые правила гигиены: носить маски, использовать антисептики, не собираться большими группами.

«Тест на честность» — Все новшества и подробности проведения ЕНТ в этом году. Как будут вычислять и наказывать тех, кто списывает — По правилам ЕНТ должно проходить с 20 июня по 5 июля. Мы практически уверены в том, что уложимся в эти сроки. Но, конечно, продумываем план действий на тот случай, если ситуация ухудшится, — рассказал в интервью нашей газете директор Национального центра тестирования Дидар СМАГУЛОВ.

FORBES . KZ . «Правительству пора снять пиджаки. Как реформировать госуправление в РК» — Онлайн-дискуссия на тему «Сильное государство, зрелое общество» выявила нестандартные решения для проблем эффективного госуправления. Эксперт ИМЭП Сабина САДИЕВА, начав презентацию, задалась актуальными вопросами: что означает «сильное государство», а что — «эффективное государство»? Что имеют в виду, когда говорят, что нам нужно «меньше государства»? Что такое «слышащее государство» и как пандемия показала нам, что у нас одна страна на всех.

Алия БИЖАНОВА — «Почему система обучения и климат в казахстанских школах не отвечают требованиям времени» — Многие передовые страны мира еще в 2000-е годы стали пересматривать свою модель образования, понимая изменения, которые стали происходить в экономике и на рынке труда, такие как глобализация, автоматизация и широкое распространение доступа к интернету.

EXCLUSIVE . KZ . «Есть ли у Казахстана устойчивые полюсы роста?» — Мы продолжает анализ серии исследований, проведенных Фондом Первого президента о видении будущего Казахстана. На этот раз речь пойдет о так называемых «Устойчивых полюсах роста». Это попытка оценки текущей модели пространственного развития, а также политики в области урбанизации и регионального развития.

365 INFO . KZ . «Самый крупный очаг коронавируса в Казахстане — Тенгиз: 1000 заболевших» — Число заболевших коронавирусом на Тенгизском месторождении достигло 935 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Атырауской области. На сегодняшний день территория месторождения — самый крупный очаг эпидемии в Казахстане. Для борьбы с вирусом построен стационар, обработкой анализов занимаются одновременно четыре лаборатории.

«Почему никто не хочет отвечать за открытие детских садов» — Основная причина – отсутствие более-менее точной информации о том, как на коронавирус реагируют дети. Позиция чиновников по вопросу детских садов остается невнятной. Режим ЧП снят, люди возвращаются к работе. Однако детские сады закрыты, девать детей просто некуда. Минздрав от проблемы самоизолировался, скинув ее решение на санитарных врачей. А те поступили просто – выпустили требования к детским учреждениям на период карантина. При этом создается впечатление, что этот перечень разрабатывался с учетом единственного фактора — наименьшей вероятностью выполнения.

KURSIV . KZ . «Как пандемия COVID-19 изменила СМИ и что будет дальше» — По разным данным, от 70 до 95% всех материалов, которые производят СМИ по всему миру с января 2020 года, так или иначе посвящены коронавирусу. Посещаемость онлайн-медиа (вне зависимости от специфики) растет бешеными темпами. Это изменило отрасль. Так, в эпоху коронавирусной постправды неотъемлемой частью медиапотребления стало опровержение фейков. «Прежде всего, чисто физически – многим пришлось перейти на дистанционную работу, – говорит Михаил ДОРОФЕЕВ, главный редактор информационно-аналитического портала Informburo.kz. – Это несколько иная организация труда. К примеру, проводить планерки как раньше (а во многих традиционных СМИ такая форма планирования существует) не получается. Теряется общий редакционный дух, сплоченность». Но это не самое главное. Основной вопрос, по словам Михаила Дорофеева – кардинальные изменения содержательной части работы медиа.

SPIK . KZ . «Посткоронавирус: паттерны поведения, конечно, поменяются, но медленно и не очень заметно» — Казахстанский обозреватель и эксперт широкого профиля Алишер КОЖАНОВ ответил на непростые вопросы — Что касается вопроса «мир после коронавируса», то я считаю, что 2 месяца самоизоляции это такой ничтожный, в историческом масштабе срок и ничтожное в том же масштабе событие, что ожидать появления чего-то революционного в культурном мейнстриме я бы не стал… Кстати, вот ребята со «Взлетной» что-то похожее пытались делать еще до карантина, один популярный бар во время самоизоляции устроил виртуальную попойку с лекцией о кино, «Артишок» выложил записи спектаклей на видеохостинг. Да и задолго до этого нечто концептуально похожее пытались делать сотрудники «Зоныкз» в рубрике «Бухалка», где два обозревателя, европеец и азиат, буквально накоротке, очень быстро обсуждали текущую ситуацию и завершали ее оптимистическим опрокидыванием рюмки другой настоящей водки… Сейчас этот видео-контент в интерьерах карантина просто заблистал бы!

KZAIF . KZ . «Объект особого подозрения» — На волне распространения вируса Covid-19 в средствах массовой информации стала часто мелькать тема разветвленной сети американских военных биологических лабораторий, одна из которых находится в Алматы. А по мере разрастания американо-китайского политического и экономического противостояния в стиле «кто виноват» интерес к ней становится все больше.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Постоянные побои и гнилые овощи на обед: спартанское воспитание детей-инвалидов в Туркестанской области» — Больше года продолжается борьба за права воспитанников Тасарыкского центра оказания специальных социальных услуг № 7 в Туркестанской области. То дети пожалуются на побои, то едят гнилые овощи, а недавно их «одарили» маленькими подгузниками, которые, в буквальном смысле впиваясь в кож, оставляли чудовищные следы. После каждого резонансного случая в центр наведывались ревизоры. И всякий раз они не находили серьезных нарушений в работе руководителя госучреждения. Может, смотрели невнимательно или в центре успевали навести порядок до их прибытия? А что, если «отмазывались» с помощью высокопоставленных покровителей? По утверждению известного общественного деятеля Акмарал ОМРАЛИНОВОЙ, больше года следящего за развитием событий, таковые у директора центра имеются.

CARAVAN . KZ . «А не спеши ты нас хоронить: чем грозит хранение радиоактивных отходов в Усть-Каменогорске» — Более 70 лет в Усть-Каменогорске хранятся радиоактивные отходы, оставшиеся на территории города в результате деятельности фабрики “Калбаолово”. Вернее, не хранятся, а просто имеются, поскольку находятся в земле рядом с жилыми домами и учебными заведениями. Сколько этих пятен, насколько они опасны для жизни и здоровья людей, сегодня точно не знает никто. Отработанную руду сваливали здесь же – просто присыпали землей. Позже фабрику ликвидировали, а зараженный грунт – нет. Более того, его использовали в городском строительстве, в том числе и жилых домов.

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