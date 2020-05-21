Сетевые СМИ об исследовании Фонда Первого президента — Елбасы

Роман ИВАНОВ – «Когда власть и общество начнут доверять друг другу? Исследование Фонда Первого президента — Елбасы» — Проблемы госуправления в Казахстане приобрели уже системный характер. Среди них недостаточная открытость, слишком большое число чиновников и многое другое. С учетом того, что доверие к властям падает по всему миру, пора реформироваться по-настоящему.

Необходимость реформ госаппарата декларировалась уже давно, но реализация ожиданий населения пока не оправдывает. Это показали результаты исследования казахстанского экспертного клуба по поручению Фонда Первого президента — Елбасы. По результатам авторский коллектив подготовил работу «Государственное управление в Республике Казахстан «Сильное государство. Зрелое общество».

Авторы не только проанализировали нынешнее состояние, но и дали ряд рекомендаций. Например, необходимость больше вовлекать сограждан в госуправление, благо, что современные технологии этому способствуют.

Особо авторы отметили, что нынешняя модель госуправления «имеет системные проблемы», мешающие развитию. Например, недостаточная открытость и подотчетность, короткий горизонт планирования, падающая эффективность. А также избыточность госфункций и непривлекательность госслужбы.

— Во властной вертикали незаметно происходит постепенная потеря баланса «сдержек и противовесов» как при подготовке решений, так и при оценке эффективности реализации

При этом госаппарат остается уязвимым к современным вызовам, связанным с развитием цифровых технологий и ростом популизма, — утверждают исследователи.

Ситуация требует новых подходов и новых «контуров госуправления». Об этом говорят и растущие требования граждан — как социально-экономические, так и общественно политические.

— Анализ показал необходимость переформатирования работы госаппарата, сокращения доли государства в экономике, вовлечения гражданского общества в разработку госполитики и принятие управленческих решений, — перечислили авторы.

Определили они и глобальные тренды. Сейчас среди них наиболее заметна «высокая степень неопределенности». В первую очередь в мировой экономике.

Модель госуправления больше не развивается, ее эффективность не растет. И это один из самых существенных внутренних вызовов. Для нынешней модели характерно «доминирование госаппарата в разработке политики и принятии управленческих решений». Но это уже работает плохо.

Одновременно авторы подчеркнули, что непосредственно госаппарат «остается уязвимым к современным вызовам, связанным с развитием цифровых технологий и ростом популизма». Хотя и стал больше реагировать на публикации в соцсетях. Но тут оказались две стороны. С одной стороны, расширились каналы коммуникаций, стала сокращаться дистанция между населением и властью. А с другой, госслужащие начали бояться создаваемого негативного общественного мнения, что «демотивирует принимать любые определенные решения».

««Функции госуправления можно сократить» — исследование Фонда Первого президента — Елбасы» — У государственной системы управления сейчас слишком много функций, из-за чего многие ключевые задачи оказываются нерешенными. Об этом говорится в исследовании казахстанского экспертного клуба по поручению Фонда Первого президента — Елбасы. Авторы полагают, что число этих функций можно сократить с 6,5 до 1 тыс. Что тут же положительно скажется на качестве.

Авторы отметили, что в нынешней системе государственного планирования (СГП) налицо ряд существенных недостатков — Дублирование документов СГП, стратегические документы перегружены показателями, система планирования не подразумевает участие граждан в разработке стратегических документов, устарели применяемые индикаторы, — перечислили они.

Громоздкую систему нужно менять на более гибкие стратегии. Для чего, во-первых, вырабатывать государственную политику на основе подхода «Люди прежде всего».

Сейчас при разработке госполитики не вовлекается широкая общественность, а само формирование идет по принципу «сверху вниз». В результате нет значимых качественных изменений.

Сергей НИКИТИН – «В Казахстане предлагают обеспечить радикальную открытость госорганов» — Институт мировой экономики и политики и Центр прикладных исследований “TALAP” представили результаты работы по направлению развития государственного управления в Республике Казахстан.

В качестве основных спикеров выступили руководитель проектов Фонда Первого Президента РК – Елбасы Гульбану ПАЗЫЛХАИРОВА, эксперт ИМЭП Сабина САДИЕВА, директор Центра прикладных исследований “TALAP” Рахим ОШАКБАЕВ. Модерировал мероприятие партнер компании Whiteshield Partners Каныш ТУЛЕУШИН.

Авторами были презентованы основные параметры новой модели государственного управления. В ходе исследования проведен сравнительный анализ основных этапов развития и дана оценка текущему состоянию госуправления.

В настоящее время имеют место следующие системные проблемы: недостаточная открытость и подотчетность госорганов, короткий горизонт планирования («шорттермизм»), неэффективность взаимодействия госаппарата и граждан, избыточность госфункций и непривлекательность госслужбы, падающая эффективность госаппарата, высокая доля государства в экономике, непрозрачный и неэффективный квазигоссектор.

При этом госаппарат остается уязвимым к современным вызовам, связанным с развитием цифровых технологий и ростом гражданской активности. Все это значительно сужают возможности дальнейшего развития и требуется смена парадигмы и кардинально новые подходы.

В качестве ключевых выводов авторы исследования подчеркивают необходимость формирования инновационного госаппарата и равноправного вовлечения общества в процесс управления государством, радикального сокращения функций и ускоренного внедрения инноваций в госорганы, создания новых механизмов взаимодействия государства и граждан и формирования простого и понятного каждому гражданину образа будущего.

Предлагается пакет решений, направленных на определение базового функционала госорганов и системную оптимизацию госаппарата, комплексное внедрение инноваций в деятельность госорганов, вовлечение общественности в комплексную оценку эффективности госпрограмм, развитие гражданской активности в регионах и разработку программы «Экономические основы местного самоуправления».

Также предлагается обеспечить радикальную открытость госорганов, в том числе предоставление доступа к бюджетной информации на всех четырех уровнях бюджета. Уделено внимание и формированию проактивной электоральной культуры и внедрению субъектного индекса восприятия коррупции.

По итогам презентации эксперты дали положительную оценку подходам исследования и его результатам, а также предложили сферы для дальнейшего улучшения.

«Человеческий капитал в Казахстане имеет глубоко закопанный потенциал» — Анализ пакета рекомендаций, разработанных Фондом первого президента. Глава о человеческом капитале говорит только об одном: мы не имеем никакого представления о том, в каком обществе живем все эти годы. Как следствие – получен сумбурный документ, опирающийся в основном на международные данные и весьма фрагментарные отечественные исследования.

Если оставить в покое реверансы в сторону уже полузабытых страновых стратегий, то в сухом остатке диагностика человеческого капитала показала наличие скрытого потенциала для развития страны: много молодежи, сравнительно конкурентоспособное и открытое к инновациям население. Однако есть и ограничения в виде низкого уровня социального капитала, сильные неформальные институты и значительные региональные различия.

Как выяснилось, мы незаметно пережили периоды первой и второй модернизации, безнадежно застряв в третьей по счету из-за барьеров в человеческом капитале. Как итог, Казахстан пока что отстает в качественных – 81-е место по «сложности» экономики, 101-е по продолжительности жизни, 119-е по уровню урбанизации.

При этом авторы признают, что им явно не хватает релевантных данных поскольку качественных исследований практически не проводилось и им пришлось довольствоваться ограничениями кабинетного анализа.

В итоге мы получили просто набор из существующих данных, зачастую противоречащих или не связанных друг с другом в рамках единой концепции. По сути, оказалось, что у нас нет даже целостной картины того, из чего нам исходить и какого результата мы хотим добиться.

Очень много достаточно очевидных сентенций о глобальных трендах, которые растиражированы McKinsey или Бостонской консалтинговой группой. Но совершенно не понятно, что делать нам в этой карте рисков и возможностей, особенно с учетом постпандемического кризиса.

Зато есть замечательная цитата: «Когда кажется, что цель недостижима, не меняй цель – меняй план действий». Но потом идет откуда ни возьмись портрет казахстанцев будущего – обеспеченные, образованные, здоровые и сплоченные, с детальным разъяснением что бы это значило.

Есть и не менее шокирующие открытия. Например, о том, что «идеологическая платформа должна соответствовать запросам общества и обеспечивать будущее развитие».

Несмотря на то, что за все эти годы государство выделяло на социологические опросы сотни миллиардов тенге, авторы признают, что в стране практически нет системных исследований. Поэтому они предупреждают, что выводы, которыми они руководствуются, могут быть искажены. Видимо, отсюда и большая волотильность документа, а, следовательно, его ценность под большим вопросом.

«Чтобы человек стал «человеческим капиталом», ему нужен другой опыт» — В последние несколько лет весьма популярной стала тема новой экономической политики Казахстана. Документы с таким заголовком рождаются и в правительстве, и в экспертном сообществе. Также после завершения режима ЧП и по мере смягчения карантинных мер возникает все больше вопросов в публичном пространстве: «Что дальше? В каком русле развивать экономику? Как жить при текущих ценах на сырье?».

Ответы на них можно будет получить в ходе публичной дискуссии по вопросам модернизации страны, которую запускает Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК — Елбасы. Сегодня свое мнение по этой проблематике представляют Гульбану ПАЗЫЛХАИРОВА, замдиректора ИМЭП, Сабина САДИЕВА, эксперт ИМЭП, и Куаныш ЖАИКОВ, партнер Центра исследований и консалтинга (CRC).

Г. Пазылхаирова — Мы начали открытую публичную дискуссию с вопросов человеческого капитала, потому что нам нужно честно осознать и принять реалии развития страны: качество человеческого капитала – это «потолок» эффективности любой политики развития. Мы пеняем на неэффективность госаппарата, но игнорируем то, что эти 100 тысяч чиновников – такие же граждане с поведением, ценностями и нормами, как и у всех остальных. И качественно иных 100 тысяч людей взять просто негде.

Когда ругают банки в нехватке кредитования, то их основной аргумент – нет нормальных заемщиков с просчитанными проектами. Когда критикуют госорганы за чрезмерное регулирование бизнеса, то умалчивается, а достаточно ли у него способности к кооперации. А уж нехватка компетенции и мотивации у кадров – это и вовсе притча во языцех. В общем, речь всегда идет о широких массах населения. Поэтому у нас и родилась такая смелая гипотеза: а нет ли барьеров в самом человеческом капитале? Насколько он конкурентоспособен?

В исследовании мы отталкивались от неизменности долгосрочной цели – Казахстан должен стать развитой страной. Поэтому анализ проводился через призму развитых государств, мы сопоставляли характеристики человеческого капитала с «Топ-30» ведущих стран мира. Вот с такой постановкой мы и приступили к исследованию совместной командой ИМЭП и CRC.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.