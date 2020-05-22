Экс-коммунальщики подозреваются в создании ОПГ и хищении почти Т2 млрд в Нур-Султане

Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ — Экс-коммунальщики подозреваются в создании организованной преступной группы (ОПГ) и хищении почти Т2 млрд в Нур-Султане, сообщает пресс-служба департамента экономических расследований (ДЭР) по столице.

«Сотрудниками ДЭР по городу Нур-Султан в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий Qazyna установлен факт создания и руководства организованной преступной группы бывшими работниками одного из коммунальных предприятий акимата города Нур-Султан, которые в период с 2012 по 2019 годы похитили бюджетные денежные средства на сумму более Т1,8 млрд. Похищенные денежные средства были вовлечены в законный оборот», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве отметили, досудебное расследование проводится по пункту 2 части 4 статьи 189 (хищение в особо крупном размере), части 3 статьи 218 (легализация имущества, добытого преступным путем), части 1 статьи 262 (создание и руководство преступной группой) УК РК.