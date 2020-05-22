«Токаев vs. Назарбаев: ферзевый гамбит». «Для регистрации политической партии в Казахстане необходимо будет теперь собрать 20 тыс. подписей». «Экономика Казахстана: чудовищная цена ошибок». «Казахстан в условиях карантина: будем ли мы готовы ко второй волне?»

Сетевой Казахстан 22 мая 2020г.

NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Токаев vs. Назарбаев: ферзевый гамбит» — В арсенале у президента есть иные мощные инструменты, способные преодолеть сопротивление Мажилиса. Он может досрочно прекратить его полномочия. После чего Сенат, уже доказавший ему свою лояльность, будет иметь право выпускать законы самостоятельно, пока не сформируется новый состав нижней палаты. Мажоритарная система, вкупе с поощрением к активности прочих партий, размоет доминирование «Нур-Отана», имеющего сегодня в парламенте квалифицированное большинство. Так или иначе, влияние президента на законодателей существенно возрастет. Токаев займет позицию верховного арбитра, к которому будут обращаться все политические силы, имеющие представителей в депутатском корпусе. Все вышеизложенное только вероятные контуры предстоящих политических баталий. Не стоит забывать, что на них может существенно повлиять как не преодоленная пока пандемия, так и начинающийся экономический кризис.

VLAST . KZ . «Парламент Казахстана закрепил снижение количества членов для регистрации политических партий» — Для регистрации политической партии в Казахстане необходимо будет теперь собрать 20 тыс. подписей вместо 40 тыс., а в избирательных списках должно быть не меньше трети женщин и молодежи. Такие нормы содержат законы «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях», которые в четверг на пленарном заседании принял сенат.

IA — CENTR . RU . Денис БОРИСОВ – «Религиозный вопрос в предвыборном «разогреве» Казахстана» — До парламентских выборов в Казахстане остаётся менее года, поэтому закономерно активизируется политический процесс, и основные участники начинают готовить политтехнологические сани к очередной гонке. Актуальной в разворачивающемся политическом планировании становится религиозная проблематика и электоральный потенциал религиозных лозунгов в предвыборной агитации. Интерес к проблеме проявляют как провластные, так и оппозиционные силы: для первых – это вопрос страховки и убедительной победы; для вторых – это поиск свободных избирательных ниш в предвыборной борьбе против явно превосходящего по силам соперника.

EXCLUSIVE . KZ . «Экономика Казахстана: чудовищная цена ошибок» — Макроэкономический анализ, подготовленный группой казахстанских и зарубежных экспертов — это квалифицированный и шокирующий рассказ о том, как мы последовательно истратили все возможные источники экономического роста примерно за последние 15 лет. Это обстоятельный и деликатный рассказ о бездарно потраченных 100 млрд. долларов на финансирование гомпрограмм и банковского сектора. Итогом стало фактическое истощение Нацфонда и государственного бюджета. Это явка с повинной, за которую привычно никто не будет осужден. И это диагноз не оппозиции, и даже не популистов, а очень авторитетных экономистов. Прежде всего, эксперты признали, что существующая модель экономического роста достигла своих пределов. Более того, влияние налогов и государственных инвестиций на ВВП было незначительным, в то время как государственные расходы были основным фискальным драйвером.

CAMONITOR . KZ . «Казахстан в условиях карантина: будем ли мы готовы ко второй волне?» — Казахстан, как и весь мир, переживает далеко не самый простой отрезок своей истории. Эпидемия коронавируса в корне изменила нашу жизнь. Все мы с тревогой всматриваемся в будущее и, к сожалению, пока находим мало поводов для оптимизма. Ведь еще не спала первая волна эпидемии, а эксперты прогнозируют на осень приход уже второй. В этой связи возникает ряд важных вопросов, которые требуют осмысления и даже конкретных ответов. Их мы и задали экономисту Рахимбеку АБДРАХМАНОВУ — Неэффективный госаппарат, «дряхлость» МСБ, тотальная безработица, отток квалифицированных кадров за рубеж, технологический застой в промышленности – все это сегодня бьет по нам больнее, чем вчера. И сколько бы наша официальная статистика ни пыталась заретушировать эти проблемы, они никуда не делись и будут настигать нас вновь и вновь во время подобных «штормов».

«Позволит ли инициатива коммунистов защитить сбережения казахстанцев?» — Мажилисмены из фракции «Народные коммунисты» озаботились поиском новых финансовых инструментов, способных защитить накопления казахстанцев и вовлечь их в развитие экономики. В качестве «оптимального» варианта они предложили выпуск облигаций в тенге с привязкой к валютной корзине. По их мнению, такая мера позволит последовательно повышать норму сбережений и трансформировать их в инвестиции, а также заставит государство более ответственно относиться к валютной политике и не допускать спекулятивных обвалов тенге. Правда, это лишь в теории. А каким может быть эффект на практике, и вообще насколько реально в наших условиях реализовать такой проект? Порассуждать об этом мы попросили финансовых аналитиков.

LITER . KZ . «Сколько получают и тратят бюджетных средств на госслужащих по всему Казахстану. Исследование» — Стало ли в Казахстане меньше чиновников? Как меняется их зарплата? Правда ли, что на чиновничий аппарат тратится больше средств, чем на врачей? Старики не дают дороги молодежи? Liter.kz готов дать ответы на эти и многие другие вопросы. В Казахстане на каждые 44 человека приходится один государственный служащий.

CARAVAN . KZ . «Лабораторные мыши получили первую казахстанскую вакцину от коронавируса: что происходит» — “Лабораторные мышки, свинки и крысы получили первую вакцину от коронавируса казахстанского производства и чувствуют себя хорошо”, – сообщили нам ученые из НИИ проблем биологической безопасности в Отаре. Невероятный прорыв. Они создали кандидатную вакцину от COVID-19 за полтора месяца! И Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила ее в свой список, признав успех наших ученых на мировом уровне.

«В интересах людей» — 15 проектов, направленных на развитие казахстанского общества, признаны победителями XVI Ярмарки социальных идей и получили гранты Фонда Первого Президента РК… Второй запомнившийся проект – “Мобильная социальная парикмахерская” общественного фонда “Аялаған Алақан” из города Уральска, которая может колесить по сельской местности и оказывать свои услуги, вовлекая и трудоустраивая людей социально уязвимой категории. Мы обучили, к примеру, мать пятерых детей маникюрному искусству, и она стала зарабатывать сама, сначала по 300–500–1000 тенге. А теперь, когда уже набила руку, у нее появились свои постоянные клиенты, она несказанно рада и больше не просит помощи, сама обеспечивает своих деток.

EXPRESS — K . KZ . Марат УСМАНОВ – «Белый флаг» — Многие из моих знакомых, включая людей образованных, умных, не зомбированных ура-патриотическими речевками и, как правило, критично-мыслящих, почти в один голос заявляют, что коронавирус – выдумка, ну, или в лучшем случае 50 на 50… Отказ от карантинов – это капитуляция. Мы выбросили белый флаг. Причем, мы слили не просто локальные битвы в каждой отдельно взятой стране и регионе, вовсе нет. Homo sapiens спасовал вчистую, не сдюжил перед невидимым, мелким врагом, и целиком и полностью капитулировал в этой войне.

«Персонал гостиницы, в которой разместили врачей и полицейских, задействованных в борьбе с коронавирусом, остался без зарплаты» — Персонал павлодарской гостиницы «Сарыарка», в которой разместили врачей и полицейских, задействованных в борьбе с пандемией коронавируса, остался без зарплаты. Вместо честно заработанных денег руководство отеля кормит своих работников обещаниями, что все будет хорошо. Но не сейчас, а потом… Люди сетуют, что им не на что жить, – весь запас финансовой прочности иссяк еще в период действия режима ЧП.

KURSIV . KZ . Никита ШАТАЛОВ – «Лицо без маски» — Когда мы переживём первую волну COVID-19, официальная пропаганда будет чествовать героев пандемии: врачей, органы безопасности и тех, кто принимал жесткие решения, чтобы ограничить распространение болезни. Но лучше жить в условиях, когда героизм не нужен, потому что он чаще всего лишь следствие неправильного устройства социальной реальности. Чтобы внушительная часть общества была готова к вызовам, аналогичным нынешнему, у всех людей без исключения просто должен быть доступ ко всему необходимому для жизни.

365 INFO . KZ . «Ослабление карантина снова приведет к росту числа больных коронавирусом» — Снятие режима ЧС и поэтапное ослабление карантина в Алматы прямо повлияло на увеличение количества людей на улицах. Многие перестали надевать маски и пользоваться дезинфектором для рук, хотя пандемия коронавируса не завершилась. Возобновили работу небольшие непродовольственные магазины. В некоторых из них можно увидеть толкотню — кажется, люди забыли прежние правила, когда внутри помещения запрещалось находиться более 3-5 покупателям. Уповать лишь на медиков, что они в любом случае «вытащат», не получится. Нужна коллективная ответственность.

KP . KZ . «Чем обязательная вакцинация отличается от принудительной» — Объяснил Елжан БИРТАНОВ. Он также рассказал, на каких условиях в детский сад могут принять непривитого ребенка. Проект нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, одобренный Мажилисом, зашел в Сенат. В случае если его поддержат депутаты и подпишет Президент, у директоров детских садов появится право не принимать непривитых детей в группы, а вакцины разделятся на обязательные и добровольные.

KAZPRAVDA . KZ . «Советник Токаева прокомментировал решение Правительства по армянским номерам» — Внештатный советник Президента РК по экономическим вопросам Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ в Facebook прокомментировал постановление Правительства о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения — Было ввезено 22 тысячи машин (из которых 15% праворульки) с техпаспортами, оформленных на 14 тысяч граждан КЗ (из которых 11 тысяч оформили только один техпаспорт на себя). Кто-то привез только для себя, кто-то еще брату, другу, кто-то по чьей-то просьбе оформил на себя, а некоторые и вовсе сделали бизнес, привезя по 50-100 машин (но таких немного). Есть еще ввезенные армянские машины, где техпаспорта оформлены на граждан Армении.

FORBES . KZ . ««Карты надежды»: ООН выбрала Казахстан для экологических экспериментов» — Об этом 21 мая сообщил офис по коммуникациям ПРООН в Казахстане. Ведущие мировые ученые и эксперты в области политики охраны окружающей среды встретились с казахстанскими партнерами для создания так называемых «карт надежды», призванных определить основные области обеспечения жизнедеятельности (анг. essential life support areas) Казахстана. Реализация мероприятий по защите, восстановлению и управлению природными ресурсами данных экосистем позволит Казахстану достичь своих стратегических приоритетов в области сохранения биоразнообразия, борьбы с изменением климата и устойчивого развития.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Кто виноват в водных проблемах Казахстана – 2» — Итак, кто виноват в наделавшем много бед, в том числе на нашей территории, разрушении дамбы только-только построенного Сартобинского водохранилища — с этим пусть разбираются узбекские товарищи. А ведь и у нас были тоже масштабные, даже с еще большими человеческими жертвами, разрушения водохранилищ. Ничейные воды, бесконечная смена программ, отсутствие общей координации, расхищения и «распил».

AZATTYQ — RUHY . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Карантин как лучшая демонстрация безработицы сельчан» — Начался третий месяц карантина по пандемии коронавируса в Казахстане. Государство выплатило пособия – кому-то один раз, кому-то – два, а кому-то отказало в поддержке. В такой ситуации как массовая приостановка предприятий, жесткий карантин во всех регионах республики мы оказались впервые. И самый большой риск – это резкое снижение цен на нефть до уровней ниже 20 долларов США за баррель. Несмотря на повышение цены сейчас до 33-34 долларов за баррель, для нас это на 20-25 долларов ниже комфортного уровня. Таким образом, доходы государства снизились, а расходы стали даже выше. Сейчас, когда государство начало ослаблять ограничительные меры, можно сделать предварительные диагностические выводы о положении в экономике.

AZATTYQ . ORG . «Бейбарыс Толымбеков: «Демократические изменения начинаются снизу, а не сверху»» — Бейбарыс ТОЛЫМБЕКОВ, подвергнутый административному аресту, а затем призванный в армию после того, как 21 апреля прошлого года во время марафона в Алматы вывесил баннер с требованием справедливых выборов, вернулся домой после года службы. В интервью Азаттыку Толымбеков рассказал об армейской жизни и своих политических взглядах.

«Как и почему власти Казахстана отслеживают в Интернете критику в свой адрес?» — Власти страны ежегодно нанимают частные компании, которые мониторят СМИ, записи в социальных сетях, посты и комментарии пользователей. Официальный мотив такой работы трактуется властями как «обнаружение информации, создающей угрозу общественно-политической стабильности». Однако ряд экспертов считают, что это таким образом власти выявляют в Сети людей, критикующих работу чиновников и политику руководства Казахстана.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.