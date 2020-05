Из чувства расово-религиозной ненависти детей и младенцев монголоидных родителей с одинаковой жестокостью убивают как в США, так и в Афганистане

Америка считает себя самой демократической страной в мире. Но если ты такой же монголоид, каким является обычный казах, от такой демократии тебе одна только угроза жизни

Британская газета Daily Express опубликовала статью Майкла Ноулза, своего корреспондента по вопросам безопасности, под названием «ISIS horror as two newborn babies among 14 killed in attack» — «Ужас ИГИЛ: среди 14 убитых в ходе атаки два новорожденных младенца».

В предисловии к ней говорится так: «Вооруженные люди, предположительно являющиеся боевиками Исламского Государства, убили по меньшей мере 14 человек, в том числе двух новорожденных младенцев, в ходе вчерашнего нападения на больницу в афганской столице Кабуле».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Силы безопасности спасли около 100 человек из больницы «Дашт-э-Барки», которая находится в ведении благотворительной организации Doctors Without Borders («Врачи без границ»). Бросилось в глаза то, как вооруженные спецназовцы уносят младенцев — по крайней мере, одного, завернутого в пропитанное кровью одеяло. Трое одетых в полицейскую форму боевиков, ворвавшись в роддом вчера утром, открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по женщинам и детям.

По информации официальных лиц, среди убитых были матери, дети и медсестры. Еще 15 человек, в том числе несколько детей, получили ранения.

Как это следует из сообщений, врачи забежали в соседнее здание, а некоторые из них оказались в ловушке внутри больницы в то время, когда террористы вели перестрелку с афганским спецназом, которого поддерживали британские и американские военные.

Родильный дом «Дашт-э-Барки» расположен на западе Кабула, где проживает столичная община шиитов-хазарейцев — которые часто оказываются объектами нападения суннитских боевиков из группировки Исламское Государство».

Давайте попробуем разобраться в сути изложенной выше информации из британской газеты, ибо в ней, судя по неформальным высказываниям в социальных сетях, обнаруживается немало недомолвок и недосказанной правды.

Во-первых, в этой статье не говорится о том, что были боевиками убиты главным образом роженицы, младенцы и медсестры хазарейского происхождения. То есть — представители единственного в Афганистане, а также в соседнем Пакистане и Иране, восточно-азиатского или монголоидного национального меньшинства. При этом практически все врачи и представители ответственного медицинского персонала остались невредимыми. Возможно ли было бы такое при рассмотрении подобного рода ситуации с точки зрения верности клятве Гиппократа. Да, видимо, оно вполне возможно в случае, если врачи и представители ответственного медицинского персонала преимущественным образом являются людьми, не относящимися к монголоидным народам. В частности — иностранцами с Запада и афганцами пуштунского, таджикского и тому подобного происхождения.

Во-вторых, в указанной статье не проводится так и напрашивающееся к месту сравнение случившегося в Афганистане с аналогичными событиями в Америке и той же Великобритании. Из чувства расово-религиозной ненависти являющихся детьми монголоидных родителей малолетних или даже новорожденных младенцев с одинаковой жестокостью убивают как в Афганистане, так и в США. Вот тому свидетельство: «В техасском городе Мидлэнд 19-летний парень в заведении под названием Sam’s Club зарезал ножом троих членов азиатской семьи — отца и его двухлетнего и шестилетнего детей. Будучи задержанным и отвечая на вопросы агентов ФБР, преступник сказал, что он поубивал этих людей потому, что они были восприняты им как китайская семья» (см: «Америка вступила в новую «холодную войну», и в этот раз коммунисты могут одержать победу»). Законами названных стран такие деяния наказуемы. Но это одна видимость, ибо покушения на жизнь и здоровье людей с восточно-азиатской внешностью поднимаются несокрушимым девятым валом и в Америке, и в Афганистане. А также — еще в Пакистане.

Америка считает себя самой демократической страной в мире. Но если ты такой же монголоид, каким является обычный казах, от подобной демократии тебе одна только угроза жизни. В этом смысле для коренного населения Казахстана нет никакой разницы между США, с одной стороны, и Афганистаном и Пакистаном, с другой Как говорится, что есть — то есть.

