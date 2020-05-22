Из чувства расово-религиозной ненависти детей и младенцев монголоидных родителей с одинаковой жестокостью убивают как в США, так и в Афганистане

Британская газета Daily Express опубликовала статью Майкла Ноулза, своего корреспондента по вопросам безопасности, под названием «ISIS horror as two newborn babies among 14 killed in attack» — «Ужас ИГИЛ: среди 14 убитых в ходе атаки два новорожденных младенца».
В предисловии к ней говорится так: «Вооруженные люди, предположительно являющиеся боевиками Исламского Государства, убили по меньшей мере 14 человек, в том числе двух новорожденных младенцев, в ходе вчерашнего нападения на больницу в афганской столице Кабуле».
Далее уже в самой статье излагается следующее: «Силы безопасности спасли около 100 человек из больницы «Дашт-э-Барки», которая находится в ведении благотворительной организации Doctors Without Borders («Врачи без границ»). Бросилось в глаза то, как вооруженные спецназовцы уносят младенцев — по крайней мере, одного, завернутого в пропитанное кровью одеяло. Трое одетых в полицейскую форму боевиков, ворвавшись в роддом вчера утром, открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по женщинам и детям.
По информации официальных лиц, среди убитых были матери, дети и медсестры. Еще 15 человек, в том числе несколько детей, получили ранения.
Как это следует из сообщений, врачи забежали в соседнее здание, а некоторые из них оказались в ловушке внутри больницы в то время, когда террористы вели перестрелку с афганским спецназом, которого поддерживали британские и американские военные.
Родильный дом «Дашт-э-Барки» расположен на западе Кабула, где проживает столичная община шиитов-хазарейцев — которые часто оказываются объектами нападения суннитских боевиков из группировки Исламское Государство».
Давайте попробуем разобраться в сути изложенной выше информации из британской газеты, ибо в ней, судя по неформальным высказываниям в социальных сетях, обнаруживается немало недомолвок и недосказанной правды.
Во-первых, в этой статье не говорится о том, что были боевиками убиты главным образом роженицы, младенцы и медсестры хазарейского происхождения. То есть — представители единственного в Афганистане, а также в соседнем Пакистане и Иране, восточно-азиатского или монголоидного национального меньшинства. При этом практически все врачи и представители ответственного медицинского персонала остались невредимыми. Возможно ли было бы такое при рассмотрении подобного рода ситуации с точки зрения верности клятве Гиппократа. Да, видимо, оно вполне возможно в случае, если врачи и представители ответственного медицинского персонала преимущественным образом являются людьми, не относящимися к монголоидным народам. В частности — иностранцами с Запада и афганцами пуштунского, таджикского и тому подобного происхождения.
Во-вторых, в указанной статье не проводится так и напрашивающееся к месту сравнение случившегося в Афганистане с аналогичными событиями в Америке и той же Великобритании. Из чувства расово-религиозной ненависти являющихся детьми монголоидных родителей малолетних или даже новорожденных младенцев с одинаковой жестокостью убивают как в Афганистане, так и в США. Вот тому свидетельство: «В техасском городе Мидлэнд 19-летний парень в заведении под названием Sam’s Club зарезал ножом троих членов азиатской семьи — отца и его двухлетнего и шестилетнего детей. Будучи задержанным и отвечая на вопросы агентов ФБР, преступник сказал, что он поубивал этих людей потому, что они были восприняты им как китайская семья» (см: «Америка вступила в новую «холодную войну», и в этот раз коммунисты могут одержать победу»). Законами названных стран такие деяния наказуемы. Но это одна видимость, ибо покушения на жизнь и здоровье людей с восточно-азиатской внешностью поднимаются несокрушимым девятым валом и в Америке, и в Афганистане. А также — еще в Пакистане.
Америка считает себя самой демократической страной в мире. Но если ты такой же монголоид, каким является обычный казах, от подобной демократии тебе одна только угроза жизни. В этом смысле для коренного населения Казахстана нет никакой разницы между США, с одной стороны, и Афганистаном и Пакистаном, с другой Как говорится, что есть — то есть.
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