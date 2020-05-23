Нур-Султан. 23 мая. КазТАГ – Дождь и сильный ветер ожидаются на большей части Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду на территории Казахстана будут определять два барических образования: на западной половине под влиянием поля пониженного давления местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, шквал, возможен град; а на восточной половине под влиянием поля повышенного давления ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-западе – пыльная буря, на севере – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +31+33, ночью +14+16.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, возможен град, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +8+13.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Мангистауской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +30+35 (побережье +20+25), ночью +15+20.

В Атырауской области ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +13+18.

В Жамбылской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Туркестанской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +31+36, ночью +14+19.

В Актюбинской области днем без осадков, ночью ожидается небольшой дождь, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +12+17.

В Костанайской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Алматинской области без осадков, днем в районе Жаланашколя ожидается ветер 15-20 метров в секунду. Днем +26+31, ночью +11+16.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +5+10.

В Акмолинской области без осадков. Днем +24+29, ночью +8+13.

В Павлодарской области без осадков. Днем +23+28, ночью +11+16.

В Карагандинской области без осадков. Днем +24+29, ночью +8+13.

«В ближайшие трое суток на большинстве рек равнинной территории республики будут продолжаться спады уровня воды. На отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности», — предупредили синоптики.