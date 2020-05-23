Программу персонализированной и превентивной медицины РК хотят финансировать вне конкурса

Нур-Султан. 23 мая. КазТАГ – Национальную программу внедрения персонализированной и превентивной медицины Казахстана хотят финансировать вне конкурса, передает корреспондент агентства.

«Установить, что программно-целевое финансирование вне конкурсных процедур на 2020- 2022 годы из республиканского бюджета осуществляется по научно-технической программе «Национальная программа внедрения персонализированной и превентивной медицины в Республике Казахстан» министерства здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в проекте постановления правительства.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 4 июня.