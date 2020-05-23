По $1 тыс. получили пострадавшие от наводнения семьи в Туркестанской области — акимат

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Алматы. 23 мая. КазТАГ – По $1 тыс. получили пострадавшие от наводнения семьи в Туркестанской области, сообщает региональная служба коммуникаций.

«$5 млн 202 тыс. из фонда Алишера Усманова перечислено на счета 5202 пострадавших семей (30 420 человек) от наводнения в Мактааральском районе. На сегодня 1308 семей уже получили денежные средства. В настоящее время 90% из 4638 банковских карт уже распределено среди жителей. Оставшимся семьям также выдадут в обязательном порядке данные карты», — рассказал руководитель областного департамента финансов Абдрахман Тасыбаев в субботу.

Даулетулы отметил, что разъяснительная работа по выплате компенсации пострадавшим будет усилена, а обращения граждан внимательно рассмотрены. Он также сообщил, что вопрос сельчан об отсутствии документов на недвижимость также будет учтен.

«$1 тыс. из фонда Алишера Усманова получили жители 13 населенных пунктов двух сельских округов Мактааральского района. В частности, в Енбекшинском сельском округе: села Мырзакент, Жанатурмыс, Т. Жайлыбаев, Нурлы Тан, Шугыла, Жантаксай, а также в сельском округе Жанажол: села Нурлы Жол, Женис, Фердауси, Достык, Оргегас, Арайлы Акжол. У населения не требуются лишние бумаги, они должны иметь адресный сертификат или документ, подтверждающий, что они являются сельскими жителями», — сказал глава департамента.

Как ранее сообщалось, каждая семья, проживающая в затопленных селах Жанатурмыс, Женис, Фердауси, Достык, Оргебас в Мактааральском районе, получит по Т100 тыс. из государственного резерва. На эти цели правительство выделило Т650 млн. По данным акимата района, из 846 домов выплата будет производиться 6128 жителям.

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Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области.

5 мая аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что, по предварительным расчетам, 845 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и один пункт культуры были подтоплены в населенных пунктах Женис, Жана Турмыс, Фирдоуси, Оргебас и Достык, также подтоплена автодорога протяженностью 54,7 км и 7639 га посевных площадей.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Мактааральского района. В этот же день стало известно, что жителям подтопленных сел Туркестанской области обещали выплатить по Т100 тыс.

9 мая Токаев заявил, что «пострадавшие от подтопления Жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем». Также глава государства заявил, что «вопросы рационального, справедливого водопользования будут решаться в тесной координации с узбекской стороной».

23 мая власти Узекистана сообщили о задержании двух подозреваемых в связи с расследованием по делу порыва дамбы.

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