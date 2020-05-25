Юрист о выплате 42500 тенге бизнесом: В законах РК нет такой причины простоя, как карантин

Алматы. 25 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. В законодательстве Казахстана нет такой причины простоя предприятия, как карантин, сообщил юрист Жангельды Сулейманов, комментируя требования к бизнесу выплачивать работникам по Т42,5 тыс.

«Санврачи и трудовые инспекторы предлагают компаниям, которые не работают из-за карантина, оформить простой на работе и выплатить всем работникам по 42 500 за месяц. По закону «простой – временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, организационного, иного производственного или природного характера». Как видно, нет такой причины как карантин», — написал Сулейманов на своей странице в Facebook в понедельник.

Поэтому он не считает правомерным требование уполномоченных органов к работодателю платить всем своим работникам минимальную зарплату, если предприятие не работает в условиях карантина.

«Приостановка работы из-за карантина не является простоем, и работодатель не должен выплачивать 42500. Государство запретило работать, вот пусть оно и платит. Ко мне уже обратился один предприниматель по этой проблеме. Будем судиться», — сообщил юрист.

Также он считает, как минимум, неэтичным штрафовать работодателей за невыплату минимальной зарплаты.

«Если же эти деньги не будут выплачены, то угрожают штрафом от 60 до 150 МРП, а это от Т166 тыс. до Т416 тыс. Допустим, что в компании работают 10 человек и им не выплатили 42500 за простой на работе. И вот за такое могут оштрафовать за каждого по Т166 тыс., итого Т1,66 млн. Это полный трындец», — резюмирует Сулейманов.

Напомним, ранее о том, что бизнес могут оштрафовать на сумму до 150 МРП за невыплату зарплаты, сообщила руководитель управления социального благосостояния Алматы Рахат Шимашева.