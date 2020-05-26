Фермеры Туркестанской области смогут собирать два-три урожая в год – Шукеев

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Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Туркестанской области Казахстана за счет новых технологий крестьянские хозяйства смогут собирать два-три урожая в год, заявил аким области Умирзак Шукеев.

«Есть крестьянские хозяйства с землей 1-3 га, которые не хотят объединяться в кооперативы. В Туркестанской области ученые создали технологию, по которой возможно получение двух-трех урожаев: первая посевная – в первой декаде февраля, сейчас урожай уже собран, получено Т1,3 млн дохода, второй урожай будет собираться в первой декаде августа, польза будет Т1,32 млн и затем эти площади будут снова засеваться», — сказал Шукеев на заседании правительства во вторник.

По его словам, таким образом, с 1 га крестьянские хозяйства получат Т6,22 млн дохода, в год – до Т15 млн.

Кроме того, в подсобных хозяйствах, на 10 сотках земли с помощью израильских ученых, добавил аким, будут установлены и применяться установки дождевального орошения.

«Мы ожидаем повышения производительности труда в два-три раза», — сказал Шукеев.

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Сейчас часть крестьянских хозяйств Туркестанской области, по данным акима, объединяются в кооперативы.

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