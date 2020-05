«Президентский пакет политических реформ уже на стадии активной реализации». «Если из обоймы выпадут еще тяжеловесы, Казахстан может стать нестабильным». «Пандемия пройдёт, но нам нужно быть готовым к «чёрным лебедям». «Квазигоссектор пора реформировать»

Сетевой Казахстан 26 мая 2020г.

AZATTYQ . ORG . «Вопреки призывам. Токаев подписал закон о мирных собраниях» — Сразу три «политических» законопроекта в Казахстане в один день стали законами. Вопреки многочисленным призывам казахстанских правозащитников и международных организаций президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон о мирных собраниях, а также пакет изменений в законодательстве о политических партиях и выборах.

KAZPRAVDA . KZ . «Президентский пакет политических реформ уже на стадии активной реализации» — Советник Президента РК Ерлан КАРИН прокомментировал подписанные Главой государства законы –«Сегодня Глава государства подписал три важных закона из пакета политреформ, выдвинутого в рамках Национального совета общественного доверия. Это законы о политпартиях и выборах, в рамках которых, два раза снижается регистрационный барьер для политических партий и вводится 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках, а также абсолютно новый закон о мирных собраниях, которым вводится уведомительный принцип в проведении и организации митингов. Таким образом, президентский пакет политических реформ уже на стадии активной реализации».

IA — CENTR . RU . «Шибутов: если из обоймы выпадут еще тяжеловесы, Казахстан может стать нестабильным» — Отставки таких казахстанских политических тяжеловесов, как Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ, Адильбек ДЖАКСЫБЕКОВ или Дарига НАЗАРБАЕВА, могут дорого обойтись казахстанской власти. Член общественного совета г. Алматы, член Национального совета общественного доверия при президенте РК, политолог Марат ШИБУТОВ в интервью Ia-centr.ru рассказывает об ожиданиях казахстанцев и кризисе элит — Выпуская таких людей из своих «крепких дружеских объятий», власть не просто теряет над ними контроль. При определенных ситуациях в экономике страны может случиться так, что эти элитарии станут альтернативой действующим политикам именно потому, что ничего не делают и соответственно не в ответе за ситуацию в стране.

365 INFO . KZ . «Квазигоссектор пора реформировать» — В Казахстане слишком высока степень участия государства в экономике — почти 50%. Его долю пытаются сократить, но процесс забуксовал. Эксперты предлагают полностью реформировать сектор, а заодно и изменить политику управления. Об этом говорится в исследовании казахстанского экспертного клуба по поручению Фонда Первого президента — Елбасы.

FORBES . KZ . «Фонд Досыма Сатпаева издал книгу о голоде в Казахстана» — Культурно-просветительский фонд Досыма САТПАЕВА в рамках литературного проекта «Cөз», ко Дню памяти жертв политических репрессией, который каждый год отмечается в Казахстане 31 мая, издал на казахском языке книгу известного американского историка Сары КАМЕРОН о голоде в Казахстане в 30-х годах XX века: «Аштық жайлаған дала. Ашаршылық, озбырлық және Кеңестік Қазақстанды орнату» (The Hungry Steppe. Famine violence, and the making of Soviet Kazakhstan / «Голодная степь. Голод, насилие и создание советского Казахстана»).

CAMONITOR .KZ . Женис БАЙХОЖА — ««Игры патриотов» со статистикой жертв голода 1930-х: кто больше?» — Ежегодно накануне 31 мая в СМИ и в соцсетях появляются публикации, посвященные страшной трагедии в истории нашего народа – массовому голоду начала 1930-х. В них излагаются разные взгляды на причины и последствия случившейся тогда гуманитарной катастрофы, что вполне объяснимо. А вызывает неприятие другое – та вольность, с которой отдельные люди, в том числе называющие себя исследователями, жонглируют цифрами безвозвратных человеческих потерь: 2, 3, 4 миллиона; 50, 60, даже 80 процентов всех казахов. Попробуем проанализировать одну из таких публикаций.

INFORMBURO . KZ . «Асхат Аймагамбетов: Пандемия пройдёт, но нам нужно быть готовым к «чёрным лебедям»» — Министр образования и науки дал эксклюзивное интервью Informburo.kz — Из-за пандемии, думаю, изменится не только система образования, изменится многое. Пандемия пройдёт рано или поздно, но нам нужно быть готовыми к тому, что будут «чёрные лебеди» (теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. – Авт.). Нам придётся жить в условиях нестабильности, неопределённости, сложности и неоднозначности мира. Система образования должна приспосабливаться к этому. Для начала надо в законодательство внести, что такое дистанционное образование. У нас в законе этого не было, не то что в практике. Эта сфера деятельности должна регулироваться, должны быть регламенты. Мы инициируем соответствующие поправки.

«Почему в специнтернате в Аягозе умирают дети-инвалиды» — Спецучреждение в Аягозе (ВКО) называется «Детский центр оказания специальных социальных услуг». Он был создан в 1986 году на базе бывшего детского сада. В центре живут и лечатся дети от 3 до 18 лет с психоневрологическими патологиями. К началу 2020 года в нём было 105 воспитанников, 37 из них – лежачие. В течение апреля через каждые девять дней в центре умирали дети: 2 апреля –12-летний мальчик, 11 апреля – 13-летний, 20 апреля –14-летний подросток, 29 апреля – 8-летняя девочка.

TIME . KZ . «Завтра будет поздно» — Педагог с многолетним стажем математик Архимед ИСКАКОВ рассказал нашей газете о том, что нужно изменить в казахстанской школе — Что важно для современного ребенка? Ему нужно дать аналитический склад мышления, английский язык и здоровье. И действовать исходя из этого. В школе немного предметов, которые способствуют становлению аналитического мышления — математика, физика, химия, биология в старших классах. Только математика начинается с 1-го класса, но ее так много, что ребенок к пятому классу не хочет учиться. Я считаю, что по всем предметам нужно минимум в полтора-два раза облегчить программы (в таком безумном объеме они не нужны), они должны быть более простыми и понятными.

«Воздушная тревога» — Расходы на лечение казахстанцев, заболевших только из-за грязного воздуха, превышают один процент ВВП страны. А экономический ущерб от загрязнения окружающей среды намного больше, чем затраты на его очищение, утверждают эксперты.

«Ни туды и ни сюды» — В последнее время участились жалобы таразцев как на качество питьевой воды, так и на ее отсутствие. Люди говорят, что даже постирать толком не могут. А есть жилые массивы, жильцы которых по полчаса набирают емкости, чтобы хотя бы чайник вскипятить.

CARAVAN . KZ . «Власть и народ: глухой телефон» — Недавно “КАРАВАН” рассказал о тяжелом положении жителей поселка Остемир Талгарского района Алматинской области, усугубившемся введением карантина (см.: “Макароны отдали детям. Сами попили воду из-под них…”, №15 от 24 апреля с. г.). Мало кто прочитал этот материал без слез. Но в комментарии областного акимата, полученном нами по горячим следам, сквозит непробиваемый оптимизм. Судите сами…Как-то странно меняются люди, попадая на госслужбу: у них извращается слух, искажается зрение. Может, поэтому государство и не слышит своих граждан? Поэтому не видит их бед?

LITER . KZ . «Особняк, роскошь и золото» — Айбатыр ЖУМАГУЛОВ заявил, что не боится критики, поэтому открыто рассказал о своих доходах. Карьера главы фонда соцмедстрахования является весьма интересной и очень подходящей под описание выше. Народ о нем узнал в 2016 году, когда Айбатыр Жумагулов занял должность вице-министра нацэкономики РК. Уже с 2019 года Жумагулов стал чаще мелькать среди народа в должности председателя правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования». Казалось бы, что интересного, кроме своих должностных обязанностей, может предложить Жумагулов, коротко о недавнем уровне жизни главы соцмедстрахования, читайте в материале.

VECHER . KZ . «Проверяй и соблюдай» — Как контролируется соблюдение карантинного режима в Алматы. Об этом рассказали первый заместитель акима города Алматы Ерлан КОЖАГАПАНОВ и главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек БЕКШИН — Строгий масочный режим введен по всему городу. Мы дали соответствующие указания всем сотрудникам полиции и районных акиматов, они со вчерашнего дня очень активно проводят разъяснительные беседы с жителями. Порядка 400 человек были сделаны замечания за нарушение масочного режима. В ближайшее время, исходя из эпидемиологической ситуации в городе, мы будем применять штрафы и другие меры наказания. Все люди в общественном транспорте и в местах массового скопления должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Пока предупреждаем, ведем разъяснительные беседы, но в какой-то момент мы начнем применять более жесткие меры воздействия.

KAPITAL . KZ . «Арман Кашкинбеков: Солнечные и ветряные станции – выгодный бизнес» — Казахстан в тренде мирового спроса на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Об этом свидетельствуют 90 запущенных на данный момент электростанций с участием как отечественных, так и иностранных инвесторов. Из них 19 ветряных, 31 солнечная, 37 гидро- и 3 биоэлектростанций. Ожидается, что к 2050 году увеличение доли проектов ВИЭ в глобальном энергетическом балансе достигнет 35%. Чем привлекательны проекты ВИЭ для страны и почему важно сегодня передать управление сектором Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК, рассказал глава по устойчивому развитию ПРООН, почетный генеральный директор и член совета директоров Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман КАШКИНБЕКОВ.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.