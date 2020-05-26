Да, господин советник!

Краткий курс политориентации от Ербола Едилова

Извивы кадровой политики в Казахстане порой весьма причудливы. Нередко то или иное назначение, на первый взгляд, не поддается нормальной, нелинейной логике. За что, за какие заслуги? Такими недоуменными вопросами частенько задаются все – от досужих обывателей до тех, кого принято называть экспертами.

Помнится, в прошлом году вся медийно-политологическая тусовка злословила по поводу дважды экс-акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова, уволенного распоряжением президента «в связи с утратой доверия», но вскоре нашедшего приют под крылом премьер-министра, став его советником. Толчком к его расставанию с мэрским креслом послужил пижонский видеоролик из Лондона, который незадачливый городской голова третьего мегаполиса Казахстана поспешил выложить в социальных сетях. Один из его комментаторов — политолог Ербол Едилов тогда назвал этот поступок «неуместным». И вот — ирония судьбы – теперь они оба оказались в одной лодке.

На днях 39-летний Едилов тоже назначен советником премьера. Правда, внештатным.

facebook/@yyedilov

Конечно, Ербол Ондаганович по эпатажности явно уступает Габидулле Рахматуллаевичу. Но в его возрасте и с его талантами может быстро отыграть эту фору – а главный талант нового консильери премьера – оказываться в нужное время в нужном месте.

Вот как об этом повествует сам Едилов: «Чтобы добиться успеха, нужно заниматься не только основной работой, но и общественной. В свое время я начал работать пресс-секретарем благодаря волонтерской деятельности в фонде «Мунайшы» имени Марабаева. Этот фонд возглавляет Аскар Алтынбекович Кулибаев. Я всегда старался активно участвовать в общественных работах, и в конце концов на мероприятиях меня начали замечать топ-менеджеры нефтегазовых компаний». Воистину беспроигрышный рецепт карьерного роста!

Справедливости ради стоит отметить: новому советнику рады не все. Общественный активист Амир Шайкежанов даже обратился к главе правительства с просьбой «пояснить, может ли человек, подстрекающий к нарушению ряда законов РК и международных соглашений, ратифицированных РК, поддерживающий идею неравенства и дискриминации в отношении группы граждан РК, сеющий социальную рознь и допускающий идею насилия и уничтожения группы граждан и гражданок РК быть внештатным советником Премьер-министра РК?».

Дело в том, что еще в августе прошлого года Едилов в интервью интернет-ресурсу 365info.kz отметился куда более скандальными откровениями, чем Абдрахимов. Говоря о людях нетрадиционной сексуальной ориентации и их праве проводить в Казахстане гей-парады, он позволил себе следующее высказывание: «Была бы моя воля, я бы пресекал такие начинания «на корню». Привлекал бы таких людей к ответственности. Скажу грубее, кастрировал бы таких людей. Я сам человек верующий, поэтому такую «нечисть» нужно уничтожать. Их надо изолировать от общества. Каждого человека природа создала для выполнения определенных функций. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной. Такие инициативы нужно пресекать в жесткой форме. К примеру, как в Чечне. Я абсолютно согласен с Рамзаном Кадыровым. Словом, пятнадцать суток ареста или изгонять за пределы страны». И, представьте себе, тогда ему за это ничего не было… ну, если не считать обращения одного известного блогера к главе МВД: мол, будут ли пресечены, как велит закон, публичные призывы к насилию над целой группой полноправных граждан республики? Министр это обращение на его блог оставил без ответа. Премьер, скорее всего, тоже не станет вестись на такие «мелочи»…

Разумеется, каждый волен иметь свое отношение к секс-меньшинствам и даже высказывать его – где-нибудь на кухне в дружеской компании. Но, согласитесь, слышать подобные публичные откровения от человека, именующего себя «элитологом» и ведущего телеграмм-канал с 50-тысячной аудиторией довольно непривычно даже для наших палестин. А теперь его еще и привлекают к выработке государственной политики!

Я вовсе не собираюсь клеймить гомофобов. Хотя признанные авторитеты в области психоаналитики, начиная с дедушки Фрейда, считают это… диагнозом. И, говоря откровенно, с ними трудно спорить.

У меня вопрос к уважаемому премьеру: Аскар Узакпаевич, зачем вам это? К чему второму человеку в стране (пусть не де-юре, но на сегодня де-факто) репутация собирателя вокруг себя персонажей, скажем так, неоднозначных? В конце концов, в любой цивилизованной стране, в тридцатку которых мы вроде бы стремимся, это могло бы стоить главе правительства политической карьеры. Впрочем, в нашем случае премьер, будучи по давней традиции фигурой скорее технической, видимо, может пренебречь своим политическим реноме.

Куда более любопытно, в каких именно вопросах г-н Мамин рассчитывает опираться на рекомендации своего нового советника. По основному образованию Едилов юрист, закончил Казахский гуманитарно-юридический университет. Однако, на месте премьера Мамина я бы не стал рассчитывать на высокую правовую квалификацию человека, умудрившегося несколькими фразами нарушить одновременно Конституцию страны и Международный пакт о гражданских и политических правах, к коему Казахстан официально присоединился. Трудно предположить, что дипломированный правовед не читал Основной закон Казахстана и не знает о том, к примеру, что его 10-я статья запрещает изгонять граждан из страны, допуская лишение гражданства лишь за особо тяжкие преступления против государственности, а статья 20 не допускает культа жестокости и насилия.

К тому же, в последнее время наша страна всячески стремится приобрести в глазах международного сообщества репутацию идущей в ногу с последними мировыми трендами в смысле толерантности и уважения прав. В ноябре прошлого года, защищая в Женеве отчет Казахстана в рамках Универсального периодического обзора ООН, глава президентской комиссии по правам человека Тастемир Абишев убедительно доказывал, что «Казахстан проводит общественные мероприятия с целью развития в обществе толерантности к представителям сексуальных меньшинств». Не выглядит ли назначение господина Едилова на высокую, пусть и внештатную должность советника премьер-министра открытым вызовом этим усилиям?

Может быть, он будет полезен в качестве специалиста по кадровым перестановкам, каковым он сам себя позиционирует? Вот это уже теплее: не зря же многие считают Едилова крупным спецом в этой области. Впрочем, и сам он без ложной скромности признается, что любит и умеет предсказывать повороты карьерной судьбы государевых людей.

А некоторое время назад в одном из интервью Ербол Ондаганович хвастался: «Я изучаю не только представителей крупных национальных компаний, но и чиновников в разрезе регионов, областей, районов и поселков, а также бизнес-элиту. У меня есть даже регулярно обновляемый топ-1000! Но сейчас я работаю над амбициозным проектом – созданием интерактивной карты, которая будет в режиме онлайн выдавать казахстанских чиновников, общественных и политических деятелей, бизнесменов по месту их рождения. Представьте – вы выбираете на карте Восточный Казахстан и кликаете, допустим, Аягозский район, и тут же увидите всех известных персон, родившихся здесь, с описанием биографии».

Согласитесь, такой гаджет — неоценимая находка для премьер-министра! Вообразите, кликнет Аскар Узакпаевич несколько раз в электронную чудо-карту – и готов обновленный состав нового кабинета министров. Останется только занести списочек Касым-Жомарту Кемелевичу. А захочет президент самого Мамина отставить – смекалистый советник премьера вовремя шепнет ему о скорой перемене участи.

А что за метлой не всегда следит – так с кем не бывает? Главное, что от него требуется – любить «партию и правительство». За такую «политсексуальную ориентацию», уж точно, не изгонят за пределы страны.

Может, еще даже наградят…

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