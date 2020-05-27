Кто должен оплачивать 42500: бизнес или государство?

Экономическими репрессиями пригрозило бизнесу самое абсурдное в истории Казахстана управление социального благосостояния

«Швондеры» поднимают голову

С некоторых пор в акимате города Алматы появились странные, если не сказать больше, управления социального благосостояния, городской мобильности, зеленой экономики, комфортной городской среды. Как сказал аким Сагинтаев, это произошло еще до него, но «говорить о том, что это открылись новые бесполезные управления, нет, это не так, это неправда».

Вот, например, Рахат Шимашева, которая невыносимо долгие 11 лет занимала пост начальника управления образования г.Алматы и в феврале 2019 года была назначена руководителем управления социального благосостояния при акимате (по линии образования ей, видимо, места не нашлось), сообщила о том, что ее епархия готова штрафовать субъекты бизнеса направо и налево.

Речь идет сплошь о форс-мажорах, связанных с пандемией коронавируса, но отважная чиновница готова встать на сторону работников, которых компания уволила и не восстановила, либо которые находятся в вынужденном отпуске без дохода. Таким работникам г-жа Шимашева предлагает обратиться с жалобой в управление социального благосостояния.

«Если поступит заявление от гражданина в управление социального благосостояния о том, что ему не выплатили минимальную заработную плату во время простоя, мы будем вынуждены после проверки и выявления такого факта выписать административное наказание в виде штрафа», – заявила Рахат Сейдахметовна.

Штрафы, надо сказать, впечатляют. Малый бизнес может быть оштрафован на 60 МРП, средний – на 100 МРП, крупный – на 150 МРП (1 МРП = 2778 тенге).

При этом судьба жалобщиков вряд ли улучшится: штрафные санкции будут зачислены в бюджет и в конечном счете пойдут на финансирование вот таких управлений, где работают шимашевы, а государство, хотя и схватилось за гуж, обещая тем, кто находится в вынужденном неоплачиваемом отпуске, все равно не делает этого – сколько миллионов у нас было отказов по выплате 42500?

Еще одна леди — белый воротничок, главный инспектор труда Алматы Айнур Мукажанова настаивает на том, что согласно статье 112 Трудового кодекса, казахстанские компании, которые не работают по тем или иным причинам, в особенности из-за карантинных мер, обязаны оформить вынужденный простой. Таким образом она хочет загнать всех в ловушку. Как только компания сделает то, на чем настаивает г-жа Мукажанова, к ней сразу же проявят интерес трудовые инспекторы: она будет обязана выплатить своим сотрудникам ежемесячную выплату в размере не менее 1 МЗП – те самые 42500 тенге.

Эта атака на бизнес неслучайна. Всякие маленькие «швондеры» защищают свою вотчину. Все их усилия и в будущем будут направлены на обеспечение социального благосостояния акимата, своего личного «семейного благосостояния», «счастья и долголетия» себя любимых на государственной службе, своего «семейного благосостояния» и «повышения человеческого капитала» своих протеже. Построить общество счастья у них вряд ли получится, потому что у них совершенно иные задачи.

Не каждую компанию подведешь к статье

А что же бизнес? Способен ли он отстоять себя в неравной борьбе с теми, кто уже сегодня готов устроить экономические репрессии?

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов обескуражен чиновничьими выпадами против бизнеса: «Чиновникам из соцблока акимата проще всего оштрафовать работодателя – для этого много ума не нужно. Во внимание, конечно, не принимается то обстоятельство, что у бизнеса не осталось денег не только на зарплату, но и на закупку товаров, материалов, заказ услуг, без которых этот бизнес не может обойтись. Фактически отдельные должностные лица активно распространяют информацию, как бы этот бизнес добить».

Омбудсмен призвал госслужащих не концентрировать свое внимание на репрессивных инструментах. И, конечно же, он выступает за то, чтобы государство продолжало выплачивать 42500 тенге, хотя бы в наиболее пострадавших секторах экономики или в тех сферах, которые еще запрещены или не начали работать в полную силу.

Со своей стороны он разъяснил «отчаянным чиновницам», что юридически ситуация с простоем не такая уж и простая. Не каждую компанию подведешь к статье 112.

Еще один эксперт – глава Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» города Алматы Нариман Абильшаиков уверен, что действие нормы об оплате сотрудникам вынужденного простоя необходимо приостановить.

«Вопрос о выплате минимальной зарплаты в размере 42,5 тыс. тенге всем работникам, которую после отмены режима ЧП должны производить сами предприниматели, вызывает большую озабоченность. Те, кто находятся в вынужденном простое, обращаются к нам с предложением, что действие данной нормы необходимо временно приостановить. Например, с 16 марта в Алматы не работает сфера общественного питания, поступлений нет. Тем не менее с 12 мая работодатели вынуждены платить своим работникам 42,5 тыс. тенге. Это провоцирует их на расторжение трудовых договоров», – заметил он.

Абильшаиков пояснил, что на данный момент палата предпринимателей предлагает пересмотреть данный вопрос. По его словам, инициативная группа палаты предложила министерству национальной экономики предоставить предпринимателям льготный период для выплаты зарплаты при условии, что они до конца года обязуются восстановить производство и всех своих сотрудников. Правда, неясно, решит ли простое приостановление масштабных санкций проблему запуска бизнеса?

Но в целом понятно, что защитники бизнеса настроены, увы, не так решительно, как «швондеры».

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