Район развязки на выезде из Нур-Султана на правобережье перекроют на три недели

Новости 41 0

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Район развязки на выезде из Нур-Султана на правобережье перекроют на три недели, сообщает пресс-служба акима города.

«В рамках строительства тепломагистрали ТМ-14 планируется начать работы по шоссе Алаш. Ремонтные работы будут производиться в районе транспортной развязки на пересечении Северной объездной улицы. В связи с этим с 28 мая по 18 июня на указанном участке согласно прилагаемой схеме будет частично перекрыто движение автотранспортных средств», — сообщили в управлении городского управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

Жителям и гостям столицы рекомендовали заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах.

Похожие материалы:

  1. Дату снятия карантина определяют сами жители Нур-Султана, считают в горздраве столицы
  2. Доллар дешевеет в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  3. Ряд улиц перекроют в Нур-Султане с 24 мая
  4. Гигантская пробка образовалась на блокпосте на выезде из Алматы по Талгарской трассе
  5. Группа специалистов из Узбекистана прибыла в Мактааральский район

Новости партнеров

Загрузка...