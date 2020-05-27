Пойманный на коррупции экс-аким Павлодарской области Бакауов остался на свободе

Павлодар. 27 мая. КазТАГ – Пойманный на коррупции бывший аким Павлодарской области Булат Бакауов остался на свободе, передает КазТАГ.

«Рассмотрев в согласительном производстве уголовное дело по обвинению Бакауова Булата Жубабековича суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК и назначил ему наказание три года шесть месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — огласил в среду приговор председатель Павлодарского городского суда №2 судья Нурлан Каирбеков.

Суд также определил для Бакауова 100 часов общественных работ, но не более четырех часов в день.

Кроме того, экс-акима Павлодарской области лишат государственных наград – медали «Ерен еңбегі үшін» и ордена «Құрмет». Соответствующее представление будет внесено президенту РК.

По информации представителя обвинения Елены Беловой, Бакауову вменялось лоббирование интересов ТОО «Aksu Trans Logistic», единственным учредителем которого являлся родственник Бакауова – Бакауов Р.Д.

Предприятие, по данным департамента государственных доходов по Павлодарской области, недоплатило в госбюджет свыше Т212 млн налогов, его руководителю грозило уголовное преследование.

Бакауов, используя свои должностные полномочия, и не желая негативных последствий для своего родственника, дал указание держать его в курсе проведения проверки на ТОО «Aksu Trans Logistic», а затем изменить характер выявленных нарушений и минимилизировать сумму налоговых выплат. Позже сумма налоговых выплат была снижена до Т3 146 272.

«Дополнительное наказание в виде конфискации имущества не назначено, так как имущество, добытое преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, представлено не было» — дополнил судья Каирбеков.

Суд принял решение отменить меру пресечения Бакауова – домашний арест, а также снять арест с его имущества.

Обстоятельствами, способствовавшими принятию процессуального решения о согласительном производстве по делу Бакауова, кроме признания вины и раскаяния, стали добровольное возмещение причиненного ущерба и наличие четырех несовершеннолетних детей.

Напомним, 16 января 2020 года был задержан и помещен в ИВС аким Павлодарской области Булат Бакауов. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК, однако 26 мая выяснилось, что экс-акиму вменяют пункт 3 части 4 статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК. Нарушение по указанному пункту наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, тогда как нарушение, которое вменялось Бакауову при задержании, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также стало известно, что с обвиняемым было достигнуто соглашение о признании им вины.