Создать госкомиссию по восстановлению экономического роста при президенте постановил Токаев

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Создать государственную комиссию по восстановлению экономического роста при президенте Казахстана постановил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Редакция МИА КазТАГ приводит текст указа президента полностью:

В целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности постановляю:

1. Создать Государственную комиссию по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан (далее – Комиссия)

в следующем составе:

Мамин Аскар Узакпаевич – Премьер-Министр Республики Казахстан, председатель Комиссии

Смаилов Алихан Асханович – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель председателя

Иргалиев Асет Арманович – первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, секретарь

Исекешев Асет Орентаевич – помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан

Досаев Ерболат Аскарбекович – Председатель Национального Банка Республики Казахстан

Скляр Роман Васильевич – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

Тугжанов Ералы Лукпанович – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

Есимов Ахметжан Смагулович – председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию)

Сулейменов Тимур Муратович – заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан

Абылкасымова Мадина Ерасыловна – Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Аймагамбетов Асхат Канатович – Министр образования и науки Республики Казахстан

Атамкулов Бейбут Бакирович – Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Биртанов Елжан Амантаевич – Министр здравоохранения Республики Казахстан

Даленов Руслан Ерболатович – Министр национальной экономики Республики Казахстан

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович – Министр финансов Республики Казахстан

Жумагалиев Аскар Куанышевич – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Мирзагалиев Магзум Маратович – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Ногаев Нурлан Аскарович – Министр энергетики Республики Казахстан

Нурымбетов Биржан Бидайбекович – Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Омаров Сапархан Кесикбаевич – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан

Султанов Бахыт Турлыханович – Министр торговли и интеграции Республики Казахстан

Перепечина Ольга Валентиновна – депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Сабильянов Нуртай Салихович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Журсунов Рустам Манарбекович – Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (по согласованию)

Келимбетов Кайрат Нематович – Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (по согласованию)

Мырзахметов Аблай Исабекович – председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию)

2. Комиссии выработать предложения по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.