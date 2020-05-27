Создать госкомиссию по восстановлению экономического роста при президенте постановил Токаев

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Создать государственную комиссию по восстановлению экономического роста при президенте Казахстана постановил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.
Редакция МИА КазТАГ приводит текст указа президента полностью:
В целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности постановляю:
1. Создать Государственную комиссию по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан (далее – Комиссия)
в следующем составе:
Мамин Аскар Узакпаевич – Премьер-Министр Республики Казахстан, председатель Комиссии
Смаилов Алихан Асханович – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель председателя
Иргалиев Асет Арманович – первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, секретарь
Исекешев Асет Орентаевич – помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан
Досаев Ерболат Аскарбекович – Председатель Национального Банка Республики Казахстан
Скляр Роман Васильевич – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан
Тугжанов Ералы Лукпанович – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан
Есимов Ахметжан Смагулович – председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию)
Сулейменов Тимур Муратович – заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан
Абылкасымова Мадина Ерасыловна – Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Аймагамбетов Асхат Канатович – Министр образования и науки Республики Казахстан
Атамкулов Бейбут Бакирович – Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Биртанов Елжан Амантаевич – Министр здравоохранения Республики Казахстан
Даленов Руслан Ерболатович – Министр национальной экономики Республики Казахстан
Жамаубаев Ерулан Кенжебекович – Министр финансов Республики Казахстан
Жумагалиев Аскар Куанышевич – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Мирзагалиев Магзум Маратович – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Ногаев Нурлан Аскарович – Министр энергетики Республики Казахстан
Нурымбетов Биржан Бидайбекович – Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Омаров Сапархан Кесикбаевич – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан
Султанов Бахыт Турлыханович – Министр торговли и интеграции Республики Казахстан
Перепечина Ольга Валентиновна – депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Сабильянов Нуртай Салихович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Журсунов Рустам Манарбекович – Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (по согласованию)
Келимбетов Кайрат Нематович – Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (по согласованию)
Мырзахметов Аблай Исабекович – председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию)
2. Комиссии выработать предложения по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.