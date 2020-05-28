Пойманных со шпаргалками лишат права сдать ЕНТ на платной основе в Алматы

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Алматы. 28 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Пойманных со шпаргалками лишат права сдать Единое национальное тестирование (ЕНТ) на платной основе, сообщила руководитель департамента по обеспечению качества образования Алматы Гульнара Ермекбаева.

«В случае, если при запуске у сдающего будут обнаружены запрещенные предметы (смартфоны, простые телефоны, гаджеты, шпаргалки и другое), тогда он не только не будет допущен к тестированию, но и лишится права сдавать ЕНТ в 2020 году даже на платной основе», — сказала Ермекбаева на брифинге в четверг.

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