Нур-Султан. 30 мая. КазТАГ – Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах на севере, западе и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +13+15.

В Алматы ясно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +14+16.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +17+19.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +13+18.

В Туркестанской области осадков не ожидается, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +33+38, ночью +17+22.

В Костанайской области осадков не ожидается. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Алматинской области без осадков. Днем +28+33, ночью +11+16.

В Акмолинской области ночью кратковременный дождь с грозой, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +7+12.

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Павлодарской области ночью кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +11+16.

В Карагандинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +24+29 (на юге +34), ночью +12+17 (на востоке +8).

В Актюбинской области осадков не ожидается, сильная жара. Днем +30+35, ночью +16+21.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается дождь с грозой. Днем +31+36, ночью +13+18.

В Атырауской области кратковременный дождь, сильная жара. Днем +31+36, ночью +21+26.

В Мангистауской области без осадков, туман, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +33+38 (на юге +42, на побережье +23+28), ночью +20+25.

В Кызылординской области без осадков, сильная жара, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +18+23.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +7+12.

«В ближайшие трое суток на большинстве рек равнинной территории республики будут продолжаться спады уровней воды. На отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности», — предупредили синоптики.