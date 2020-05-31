14 объектов закрыли в Нур-Султане из-за нарушения саннорм

Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — 14 объектов закрыли в Нур-Султане из-за нарушения санитарных норм, сообщается на официальном интернет-ресурсе акимата столицы.

«В ходе проведения мониторинга в период с 28 по 29 мая проверено свыше 60 объектов, из них ряд которых рекомендован к закрытию. (…) По итогам выявлены нарушения санитарных норм в 22 объектах, 14 объектов закрыты до устранения замечаний», — говорится в сообщении.

Основными нарушениями являются несоблюдение масочного режима сотрудниками объектов, неправильное ведение утилизации использованных медицинских масок, отсутствие тепловизоров, журнала регистрации сотрудников с замером температуры не менее трех раз в день, отсутствие бактерицидных ламп закрытого типа для обеззараживания воздуха, диохлор-средств, несоблюдение дистанции между столами в объектах общественного питания.

В частности, рейдовая группа побывала на рынке «Аспан базар». Ранее неоднократно поступали многочисленные жалобы, что там не соблюдаются санитарные требования. В ходе посещения все замечания были администрацией устранены.

Также сообщается, что проверили торговый центр «Евразия».

«Мы находимся в торговом центре «Евразия». На данном объекте не первый раз делали ряд замечаний. Администрации прописали, однако на сегодняшний день повторный рейд показал, что некоторые замечания не были устранены. А именно: не соблюдается масочный режим, отсутствуют антисептики на входе, также температурный режим не соблюден», — сообщил главный специалист торговли и сферы услуг управления по инвестициям и развитию предпринимательства Азамат Рашитов.

Кроме того, выяснилось, что на объекте работает кабинет маникюра и другие, хотя по постановлению санитарного врача они должны быть закрыты.

Ранее за нарушение саннорм было закрыто 34 объекта, в числе которых стройкомпании, магазины, кафе, рестораны. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-эпидемиологических норм. 150 предприятий получили предупреждение. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса.