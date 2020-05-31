Блокпосты по периметру Алматы снимут с полуночи 1 июня

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Алматы. 31 мая. КазТАГ — Блокпосты по периметру Алматы снимут с полуночи 1 июня, сообщил аким города Бахытжан Сагинтаев.

«С полуночи 1 июня снимаем блокпосты по периметру города. За время режима ЧП они выполнили свою основную функцию – ограничили передвижение из и в город. Это было нужно для того, чтобы остановить распространение коронавируса», — написал Сагинтаев в соцсети в воскресенье.

По его словам, отмена ограничений на передвижение стала возможной благодаря стабилизации ситуации по стране и в Алматы.

«При этом все предприятия и организации работают в условиях усиленных мер санитарной безопасности. Проводится дезинфекция домов, дворовых площадок и улиц. Прошу придерживаться установленных правил, соблюдать сангигиену, сохранять социальную дистанцию, носить защитную маску. Это становится нормой современной жизни», — отметил аким.

Также он поблагодарил всех, кто был задействован для работы на блокпостах.

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«Хочу поблагодарить всех сотрудников полиции, санитарной службы, фито- и ветконтроля, районных акиматов города, военнослужащих нацгвардии и минобороны. За эти 2,5 месяца вы достойно исполнили свой долг, круглосуточно неся службу», — резюмировал Сагинтаев.

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