Атырау. 31 мая. КазТАГ — В Атырау с 1 июня отменят карантин, сообщает «Ак жайык».

«С 1 июня в Атырау отменяется карантин, снимаются временные ограничения и возобновляется работа организаций и предприятий всех форм собственности в штатном режиме», — говорится в сообщении со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области.

Ниже размещен текст постановления.

«Я, главный государственный санитарный врач Атырауской области Мусагалиев Темирбек Саримович, в соответствии со статьей 150 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», протокола межведомственной комиссии при правительстве РК от 29 мая 2020 года, и уровнем прироста заболеваемости COVID-19 менее 7% в течение семи дней среди населения Атырауской области постановляю:

1. Сохранить ограничительные мероприятия на территории города Атырау и Атырауской области, карантин в поселке Макат Макатского района, в Жылыойском районе и месторождении Тенгиз, включая вахтовые поселки компании Тенгизшевройл и ее подрядных организации (далее по тексту – населенные пункты с очагами распространения COVID-19) до полной стабилизации эпидемиологической обстановки;

2. Отменить карантин в городе Атырау с 00.00 1 июня с сохранением ограничительных мероприятий до полной стабилизации эпидемиологической обстановки:

1) выход из мест проживания и передвижения граждан допускается с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима и социальной дистанции 1,5-2 м;

2) снять временные ограничения и возобновить работу организаций и предприятий всех форм собственности в штатном режиме согласно алгоритмам в приложениях постановлений главного государственного санитарного врача РК от 22 мая и №38 от 30 мая (ПГГСВ РК №37, №38), за исключением сфер деятельности ограниченных настоящим постановлением;

3. С 00.00 1 июня снять межрайонные блокпосты и блокпосты в городе Атырау за исключением населенных пунктов с очагами распространения COVID-19;

4. Акимату Атырауской области обеспечить:

1) запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому;

2) запрет деятельности ночных увеселительных заведений, кальянных и других объектов с массовым скоплением людей;

3) организацию работы мобильных групп по мониторингу и контролю за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий на объектах возобновивших свою деятельность с применением к нарушителям мер, предусмотренных законодательством РК с опубликованием в средствах массовой информации;

5. С 00.00 1 июня возобновить деятельность следующих субъектов предпринимательства и организаций с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, за исключением населенных пунктов с очагами распространения COVID-19:

1) торгово-развлекательных центров и торговых домов за исключением кинотеатров, фуд-кортов и детских игровых площадок;

2) фитнес-центров и всех объектов спорта;

3) сауны, бани (за исключением общественных) не более пяти человек в кабинках;

4) детских дошкольных учреждений;

5) организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе);

6) научно-исследовательских институтов и научных центров;

7) объектов культуры без зрителей;

8) объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы);

9) объектов общественного питания с установлением в зале не более 50 посадочных мест с одновременным нахождением посетителей согласно числа посадочных мест с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов. При этом не допускается проведение коллективных мероприятий;

6. С 07.00 1 июня возобновить деятельность религиозных объектов при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима с запретом на проведение коллективных религиозных мероприятий (пятничные молитвы, субботние и воскресные службы и другие виды коллективных богослужений) (…) за исключением населенных пунктов с очагами распространения COVID-19;

7. С 07.00 1 июня возобновить работу аэропорта, железнодорожного вокзала и автостанции, а также запустить автобусные пассажирские перевозки и услуги такси при соответствии санитарным требованиям (…) за исключением населенных пунктов с очагами распространения COVID-19:

1) руководителю Атырауского отделенческого управления ККБТУ на транспорте обеспечить контроль соблюдения установленных требований в аэропорту, на железнодорожном вокзале и автостанции.

8. С 07.00 3 июня 2020 года возобновить деятельность рынков и непродовольственных магазинов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима (…) за исключением населенных пунктов с очагами распространения COVID-19:

1) с 1 по 3 июня администрации рынков провести подготовительную работу на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям с уведомлением в оперативный штаб Атырауской области;

9. Проводить санитарно-дезинфекционные мероприятия на промышленных предприятиях и производственных объектах, включая порядок выезда (въезда) работников предприятий, работающих вахтовым методом.

1. Управлению здравоохранения Атырауской области обеспечить:

1) возобновление в медицинских организациях оказание плановых медицинских услуг;

2) функционирование всех медицинских организаций по принципу инфекционного стационара с делением на чистую и грязную зоны;

3) контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и соблюдением требований домашнего карантина за лицами прибывших с очагов распространения COVID-19;

2. Управлению внутренней политики Атырауской области обеспечить:

1) проведение массовой информационно-разъяснительной работу среди населения области по профилактике распространения коронавирусной инфекции в средствах массовой информации и в социальных сетях;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.