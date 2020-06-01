Гульжан Ергалиева сообщила о визите полиции и считает иск политически-мотивированным

Алматы. 1 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Известный казахстанский журналист Гульжан Ергалиева сообщила о визите полиции и назвала иск двухлетней давности в свой адрес политически мотивированным.

«Иск, который был подан на меня в 2018 году и получил свое продолжение сегодня визитом ко мне полиции, считаю политически мотивированным. Я в последнее время опубликовала несколько крепких постов про полицию, про алматинский скандал, еще ряд постов про Даригу Назарбаеву до и после ее ухода с поста спикера сената, давала свои оценки. Возможно, кому-то это не понравилось. Это навевает мысль, что возобновление иска двухлетней давности сегодня – не случайное совпадение», — сказала Ергалиева в комментарии корреспонденту агентства в понедельник.

По ее словам, иск по статье 130 (клевета) УК РК был подан в отношении нее еще в 2018 году.

«Публицист Сейдахмет Куттыкадам в одной из газет и Facebook разместил большую статью, в которой выступил противником поспешного введения латиницы для казахского языка – статью глубокую и сложную. Вспыхнула дискуссия. Я когда читала комментарии, заметила, что между ним и неким Оразаевым развернулась дискуссия, которая перешла на личности, Оразаев припомнил Куттыкадаму компромат Рахата Алиева про баню. Я заступилась за Куттыкадама, назвав Оразаева «тупым», мол, если вы такой тупой, что не можете понять смысл статьи, то может вам и не стоит в дискуссии вступать. И через некоторое время узнала, что Оразаев подал на меня в суд за клевету. После долгих разбирательств дело поступило в Сарыааркинский райсуд №2 Астаны. Судья пытался примирить стороны, потому что статья 130 тяжелая – до двух лет лишения свободы. Однако Оразаев встал в позу, было много шума. Но я не живу в Астане, я уехала – и видимо, разбирательство отложили, я о нем ничего не слышала, в суд меня не приглашали», — рассказала Ергалиева.

Сегодня же, продолжает журналист, к ней по месту жительства в Алматы пришла полиция Медеуского района – отдел розыска районного УП – с постановлением Сарыааркинскикого райсуда №2 Астаны, в котором говорится, что ее разыскивают: мол, было заседание, на которое она не явилась. Более того, она узнала, что иск на нее подала еще и супруга Оразаева, некая Курмангалиева, которая обвиняет ее и политика Серикжана Мабеталина, что они ее якобы оскорбили (статья 131 УК РК).

«Честно говоря, здесь я не понимаю, о чем вообще речь: когда началась тяжба с Оразаевым, шла бурная дискуссия, возможно, она в комментариях что-то увидела. В постановлении суда говорится, то на какое-то число в 2018 году было назначено заседание, я не явилась, в связи с чем меня и разыскивают. С меня взяли объяснительную в произвольной форме, смысл которой заключается в том, что я живу согласно прописке, не скрываюсь, от суда не уклоняюсь. Что дальше? Наверное, процессы будут возобновлены – так я поняла, наверное, поступит из суда повестка», — поясняет Ергалиева цель визита полицейских.

При этом Ергалиева уверена, что на нее поступил очередной «заказ».

«Я была в оппозиции, в политической журналистике более 20 лет, меня судили более 30 раз за политическую деятельность, закрыли кучу журналистских проектов. Поэтому я уверена, что это дело инициировано не просто так и вновь имеет, как и ранее, политический окрас. Потому что требовать уголовной ответственности за слово «тупой» если не смешно, то, по меньшей мере, несерьезно. Имея основания 20-летней деятельности, могу предполагать, что эти иски также инициированы властями», — заключает журналист.