Петропавловск. 4 июня. КазТАГ — Лунное затмение смогут наблюдать казахстанцы 5 июня, передает КазТАГ.

«В ночь с пятницы на субботу произойдет лунное затмение, которое смогут наблюдать и казахстанцы», — рассказал профессор Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева Андрей Солодовник.

По его данным, 5 июня наступит очередное полнолуние, а с ним и полутеневое лунное затмение.

«Лунные затмения легко доступны наблюдениям, поскольку Луна в этом состоянии находится на небе ровно для половины планеты Земля. Вот и в нашем случае жителям почти всей Евразии (кроме обитателей крайнего Севера) увидеть явление будет возможно», — уточнил ученый.

Он рассказал, что Луна, двигаясь с запада на восток, будет проходить через северную часть земной полутени. Общая продолжительность полутеневого затмения составит более трех часов.

«Начнется явление в 23.43 (Луна расположится на юго-юго-востоке на высоте 10 градусов), а закончится в 03.06 (это будет уже 6 июня, Луна будет видна на юго-юго-западе на высоте около 10 градусов). При этом максимальное погружение в полутень произойдет в 01.25. Это будет одновременно и момент полнолуния. Луна будет находиться в точности над точкой юга», — проинформировал астроном.

Он отметил, что проблему для наблюдателя лунных затмений создает малая контрастность полутеневых затмений.

«Наблюдателям нужен хороший бинокль или телескоп. А на Луне в это время диск Солнца небольшой частью заходит за темный со светящейся каймой атмосферы диск нашей Земли. Полная темнота не наступает, чуть-чуть только блекнет яркий лунный свет», — рассказал Солодовник.

Он также напомнил, 2020 год ознаменуется шестью затмениями: двумя солнечными и четырьмя лунными. Лунные затмения — в январе, июне, июле и ноябре, а солнечные – в июне и декабре. В частности, 21 июня произойдет солнечное затмение.

«Оно будет кольцеобразным. Полоса кольцеобразной фазы пройдет по Африке, Саудовской Аравии, Пакистану, северу Индии, южным провинциям Китая. Частные фазы явления будут доступны обзору в большей части Евразии, в том числе и у нас, причем вблизи полудня», — заключил ученый.