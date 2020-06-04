Предпринимателю за каждого принятого работника будут платить Т85 тыс. – акимат Алматы

Алматы. 4 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы предпринимателю государство за каждого принятого работника 12 месяцев будет перечислять две минимальные заработные платы — Т85 тыс. заявил директор палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков.

«На сегодня компонент «общественные работы» в рамках программы позволяет привлекать на общественные работы на 12 месяцев лиц от 16 лет до достижения пенсионного возраста. Предпринимателю государство за каждого принятого работника до конца года будет перечислять две минимальные заработные платы — Т85 тыс.», — сказал Абильшаиков на онлайн-брифинге по вопросам занятости населения в четверг.

По его словам, в этой программе могут участвовать не только жители Алматы, с городской пропиской, но и жители других городов и областей Казахстана.

По второму компоненту программы — социальным рабочим местам, от государства идет компенсация до 35% от фонда оплаты труда. Но эта сумма не должна превышать Т42,5 тыс.

«То есть если вы (предприниматель-КазТАГ) к себе на социальную работу принимаете помощника бухгалтера, 35% его заработной платой будет вам компенсировать государство», — сказал Абильшаиков.

Третий компонент – молодежная практика. Лица, закончившие университет не более трех лет назад, могут участвовать в этой программе. В течение полугода государство им выплачивает зарплату в размере 25 тыс. МРП, примерно Т65 тыс. Молодой специалист может за полгода у себя взрастить компетенции предприятия, отрасли. Причем обязательства принять этого молодого человека через полгода к себе на работу теперь нет. Право предпринимателя — продлевать с ним договор или не продлевать.

Эти три основных инструмента, которые в большой степени заинтересует предпринимателей, резюмировал Абильшаиков.