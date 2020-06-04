Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Семьи в Нур-Султане и Алматы продолжают получать помощь в рамках проекта Qolda, сообщает пресс-служба компании «Шеврон».

«В рамках проекта экстренной помощи Qolda за прошлую неделю столичные неправительственные организации (НПО) продолжали реализовывать свои инициативы в рамках проекта Qolda», — говорится в сообщении в четверг.

Так, волонтерами ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» было собрано и доставлено 62 продуктовые корзины. На текущий период запланированы работы по закупу толстовок для волонтеров и автоволонтеров.

Сотрудниками общественного фонда «Шаг в будущее» в период с 18 по 22 мая была произведена доставка детских вещей, приобретенных в «Кидс Мода». Восемь детей аутрич-работников получили свои посылки. В ближайшее время вещи будут доставлены еще трем деткам.

Общественный фонд «Благотворительный фонд «Помощь нуждающимся» подготовил и развез продуктовые корзины 45 семьям. В планах помочь еще 50 семьям. В ходе акции были охвачены матери-одиночки, оставшиеся без средств к существованию, а также семьи с детьми инвалидами, нуждающиеся в продуктах.

Представители ООИ Центр «Независимая жизнь» Дос» раздали продуктовые корзины восьми семьям, в которых проживают люди с инвалидностью. Вместе с продуктами были розданы визитки организаторов для того, чтобы люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидностью I группы в любой момент могли обратиться за помощью. Также, сотрудники центра обзвонят по две семьи в день, чтобы предоставить консультации по волнующим вопросам.

Общественный фонд «QAREKET Жақсылық жаса» произвел закуп семян рассады для раздачи нуждающимся. Также, ведутся работы по формированию группы женщин для онлайн обучения кулинарным навыкам. На прошлой неделе представители общественного фонда опубликовали в социальной сети пост, в котором освещены проведенные мероприятия.

«Очень здорово, что крупные компании и фонды не забывают о тех, кто находится в непростом положении! Мы закупили продуктовые наборы для остронуждающихся семей, а наши добровольцы адресно развезли их. Также мы поддерживаем ветеранов и тружеников тыла, обеспечивая их слуховыми аппаратами и медикаментами», — сказали в Национальной волонтерской сети.

В рамках проекта экстренной помощи «Qolda» за прошлую неделю пять алматинских НПО выполнили свою работу согласно графику.

ОФ «Родник» передано девять комплектов продуктов и средств гигиены для нуждающихся граждан Таджикистана и Узбекистана проживающих в Алматы. Итого за время проведения акции передано 100 комплектов гуманитарной помощи гражданам Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

В рамках проекта «Скорая помощь» ассоциации семейного бизнеса Казахстана состоялся вебинар по государственной поддержке для бизнеса в посткарантинный период. 82 предпринимателя Алматинской области были осведомлены о возможности получить поддержку со стороны государства на развитие бизнеса. Кроме того, специалисты провели 104 консультации с представителями МСБ. По словам организаторов, в нынешней ситуации один из немногих способов развития бизнеса – это помощь государства. Однако процедуры получения поддержки от государства вызывают трудности у многих предпринимателей, и поэтому немногие обращаются за господдержкой. «ITeachMe» центр развития компетенций» в ходе реализации проекта «Ты не один!» оказывает психологическую и консультационную помощь населению удаленно. 1 июня в Международный день защиты детей волонтеры поздравили 30 семей, воспитывающих детей с инвалидностью и вручили детям подарки.

В рамках проекта ОФ «Тауасар фонд» «Aq Jurek» продолжается организация горячего питания для медработников карантинных и провизорных клиник Алматы. В период с 11 по 17 мая было организовано 1078 обедов и ужинов за счет средств, полученных в рамках Qolda в трех клиниках: «Городская клиническая инфекционная больница им. Жекеновой», АО «Санаторий Казахстан», ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница».

«В рамках инициативы Aq Jurek, мы хотели поддержать медицинских работников, которые рискуют своим здоровьем и здоровьем своих семей. Горячее питание и средства индивидуальной защиты оказались критически необходимыми. Мы получили много благодарностей. Радует вовлеченность в волонтерство и благотворительность алматинцев, хочется, чтобы и в регионах последовали нашему примеру», — сказали в фонде «Таусар».