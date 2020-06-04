Совет по развитию нацпарков планируют создать в Казахстане

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ — Совет по развитию национальных парков планируют создать в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Чтобы снять все имеющиеся вопросы, наше ведомство инициирует создание общественного совета по развитию нацпарков, куда войдут эксперты в области, представители министерства, общественности, эко-активисты», — сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter в четверг.

По его словам, совет сможет осуществлять контроль за выполнением обязательств со стороны инвестора, участвовать в обсуждении плана развития нацпарка и, в случае необходимости, влиять на реализацию его аспектов.

«Представители общественности выражают обеспокоенность по вопросу обустройства Иле-Алатауского нацпарка. Позиция министерства по этому вопросу такова: развивать нацпарки необходимо, без нагрузки на природу. Нужно сместить нынешний акцент в их развитии: прекратить строить громоздкие здания (рестораны, отели), а сделать упор на развитие экотуризма, обустраивать тропы, возводить только легкие конструкции, чтобы вмешательство в окружающую среду было минимальным», — отметил министр.

Также он призвал «всех заинтересованных присоединиться к совету».

«Только вместе мы сможем достичь цели, к которой стремимся – сохранить наше природное богатство», — резюмировал Мирзагалиев.

Напомним, 26 мая МИА «КазТАГ» сообщало, что победитель тендера на 49 лет по доверительному управлению части территорий национального парка Иле-Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов. Согласно сообщению Иле-Алатауского нацпарка, парком был проведен тендер на предоставление участков национального парка в долгосрочное пользование «для развития экологического туризма по осуществлению туристской и рекреационной деятельности». Согласно документации, единственный участник ТОО «КУЛТАУ и К» выиграло право доверительного управления землями на территории множества лесничеств, расположенных как в Алматы, так и в Алматинской области, с обязательствами по обустройству кемпингов, визит-центров, туристических комплексов.

3 июня стало известно, что неиспользуемые для строительства земли национальных парков Казахстана могут вновь сделать особо охраняемыми.