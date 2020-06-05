Алматы. 5 июня. КазТАГ – Алматинский футзальный клуб «Кайрат» продлил контракт с главным тренером, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Алматинский футзальный клуб «Кайрат» объявил о том, что команда достигла договоренности о продлении контракта с главным тренером Пауло Рикардо Кака. Новое соглашение со специалистом рассчитано до 2023 года. Кака возглавил клуб в 2018 году. Под руководством бразильского специалиста «Кайрат» выиграл чемпионат Казахстана по футзалу, Кубок Казахстана по футзалу, дважды одержал победу в Суперкубке страны, а также завоевал серебряные медали Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019», — говорится в сообщении в пятницу.