В Казахстане разработали правила социальной реабилитации детей, пострадавших от терроризма

Нур-Султан. 6 июня. КазТАГ – В Казахстане разработали правила социальной реабилитации ребенка (детей), пострадавшего от террористической деятельности, передает корреспондент агентства.

«Социальная реабилитация ребенка (детей) – комплекс мероприятий по восстановлению утраченных детьми социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о них», — говорится в правилах, которые планирует утвердить министерство образования и науки.

Согласно документу, социальная реабилитация оказывается следующим категориям лиц:

1) ребенок (дети), который был возвращен из зон террористической активности;

2) ребенок (дети), родители которого отбывают наказание за совершение террористических и религиозно-экстремистских преступлений;

3) ребенок (дети), родители которого были ликвидированы в ходе проведения антитеррористических операций.

«Социальная реабилитация включает в себя следующие сферы государственной помощи ребенку (детям): образовательная; правовая; медицинская; социально-бытовая; информационно-разъяснительная; социально-культурная», — сказано в документе.

Социальная реабилитация включает в себя правовые услуги, содействие детям в оказании юридической помощи в оформлении документов для трудоустройства, получения свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность), и других документов, имеющих юридическое значение.

Образовательные услуги направлены на коррекцию и обучение детей, пострадавших от террористической деятельности, и оказываются организациями образования.

Психологические услуги предусматривают коррекцию психологического состояния детей, пострадавших от террористической деятельности, они направлены на их социальную адаптацию, социализацию и интеграцию в среду обитания, и оказываются психологами организаций образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

Медицинская реабилитация детей осуществляется организациями здравоохранения в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными уполномоченным органом здравоохранения.

Социально-культурные услуги направлены на организацию досуга, проведение социально-культурных мероприятий и вовлечение в них детей – они оказываются организациями образования.

«Информационно-разъяснительные услуги меры профилактического характера, направленные на предупреждение религиозного экстремизма и радикализма включают в себя: организацию встреч родителей ребенка (детей) со специалистами в сфере религиозной деятельности (теологи и религиоведы)», — говорится в документе.

Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности в быту, они оказываются акиматами на основании решения участковой комиссии, создаваемой местным исполнительным органом для проведения обследования материального положения семьи или законных представителей (опекунов), в которой проживает ребенок (дети), который был возвращен из зон террористической активности.