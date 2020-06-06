Алматы. 6 июня. КазТАГ – Работу 74 объектов приостановили в Алматы за несоблюдение карантина, сообщает пресс-служба акима города.

«Всего по городу с начала работы мониторинговых групп проверено 2353 объекта, из них на 136 объектах выявлены нарушения требований постановлений главного государственного санитарного врача Алматы. В связи с чем была приостановлена деятельность 74 объектов (из них 56 по решению руководства объекта) и составлено 77 протоколов об административном нарушении на объектах с выявленными грубыми нарушениями», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Так, по данным горакимата, в Алматы функционировал объект общественного питания Gastro Bar ZTB на 100 посадочных мест.

«Заведение работало после 23.00, а также посетителями осуществлялось курение кальяна, что также запрещено в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. По выявленным нарушениям сотрудниками ДПС составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 441 КОАП РК. Данное кафе было закрыто», — уточнили в акимате Алматы.

Отмечается, что ранее также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований на ряде объектов: продуктовый магазин «Инесса», кафе «Алаш», донерная столовая, киоск по реализации шаурмы, салон красоты Frat Gelmez и на территории Медеуского района в столовых Sofra, «Тагам», супермаркете Small.

«В частности, были допущены нарушения по несоблюдению масочного режима, отсутствию у работников перчаток, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, журналов проведения термометрии, а также в части ненадлежащего хранения продуктов питания», — сказано в сообщении.