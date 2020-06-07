Все земли Иле-Алатау, включая горы, отдали кому-то под пастбище – юрист

Алматы. 7 июня. КазТАГ – Известный казахстанский юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек сообщил о том, что все земли Иле-Алатау, включая горы, отдали кому-то под пастбище.

«Все земли Иле-Алатау, включая горы, отдали кому-то под пастбище! Пока весь Казахстан обсуждает результаты тендера, где огромная часть природоохранных земель Иле-Алатауского национального парка по результатам тендера предоставлены одной ТОО на 49 лет, предоставлю вам более шокирующую информацию», — сообщил Базарбек на своей странице в социальной сети.

Они привел данные, согласно которым часть сельхозугодий «уже ранее кому-то предоставлены под пастбище на срок до 49 лет».

«Отданы самые красивые предгорья и горы Иле-Алатауского национального парка с естественной средой обитания диких животных, птиц от границ Жамбылской области и Республики Кыргызстан до предгорья и горной местности национального парка Иле-Алатау в районе Енбекшиказахского района Алматинской области. В Жамбылском районе Алматинской области часть горной системы нацпарка Иле-Алатау отдали в аренду! При этом, акиматы районов совместно с национальным парком «понавыдавали» земельных участков природоохранной зоны без оценки последующего экологического риска для окружающей среды. И Нацпарк согласовал землеустроительные проекты по этим земельным участкам», — отметил юрист.

По его словам, нет даже гарантий, что через какое-то время, владельцы пастбищ на предгорьях Иле-Алатау не попытаются поменять целевое назначение земель под садоводство, дачное строительство или при наличии генплана, на ЛПХ.

«Сегодня готовлю письменное обращение в агентство по противодействию коррупции касательно необходимости проведения антикоррупционной проверки законности предоставления указанных земельных участков и результатов скандального тендера», — добавил Базарбек.

Юрист привел информацию с базы АИС ГЗК, где на снимках отображены все земельные участки которые расположены на предгорьях национального парка Иле-Алатау.

«Как вы видите, не осталось ни одного сантиметра свободной природоохранной зоны с естественной средой обитания для диких животных! Все передано в конкретные руки. У каждого земельного участка есть кадастровый номер, конкретное Постановление акимата, конкретные госакты, которые у кого-то лежат в портфеле. В контуре границ земельных участков согласно Google maps расположены горы Иле-Алатауского нацпарка. Что, даже горы отдали в аренду», — посетовал известный правовед.

Он задается вопросом, как так получилось, что земли особо-охраняемых природных территорий (ООПТ) превратились в земли сельскохозяйственного назначения.

«Перевели?! Ведь по пункту 2 статьи 122 Земельного кодекса, перевод земель ООПТ запрещен (за исключением указанных законом случаев). Изменили генплан природоохранной зоны и вывели эти земли из состава и границ ООПТ?! Во-вторых, как нацпарк Иле-Алатау мог согласовать землеустроительные проекты на земельные участки под КХ. В-третьих, Земельный кодекс предусматривает предоставление земельных участков ООПТ в сельхоз целях только в населённых пунктах расположенных в контуре природоохранной зоны. Но почему, в сельхозцелях отведены участки ООПТ не в отдаленных от населенных пунктов местах, горных склонах и предгорьях Алатау?! Даже зайчик или горный козел, свободно разгуливающий в природной стихии, не осознает, что он пьет воду и пасется на конкретном участке принадлежащий кому-то», — отмечает юрист.

Также он показал земельный участок в форме головы дракона, который расположен рядом с селом Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области.

«Во-первых, в учетном квартале по базе АИС ГЗК, по данному земельному участку указан – нацпарк! То есть, мудрые люди посадили ЛПХ на природоохранной зоне! Участок огибает хребты и горные системы национального природного парка Иле-Алатау и несложно догадаться, что это земли природоохранного значения! Согласно статье 102 Земельного кодекса, приусадебные наделы ЛПХ допускают для его владельца, возможность строить жилые дома! Согласно статье 122 перевод и изъятие земель ООПТ не допускается, а использование в ограниченных хозяйственных целях, может допускаться исключительно на специально выделенных участках с соответствующим режимом», — пояснил Базарбек.

Во-вторых, добавил он, «участок имеет целевое назначение под ЛПХ (личное подсобное хозяйство)».

«То есть, допускаю, что целевку земли поменяли с переводом в состав земель населенных пунктов! Но, удивляет тот факт, что по учетному кварталу базы АИС ГЗК земля отнесена к нацпарку, но на участок подготовили госакт под ЛПХ, посадили в базу АИС ГЗК с этим целевым режимом! Отсюда следует полагать, что было постановление и землеустроительный проект! И как нацпарк мог согласовать такой, заведомо преступный документ?! Или Тургень расширился так в 165214,959 кв.м, что «забурился» в природоохранную зону нацпарка», — отметил юрист.

В-третьих, по его мнению, «интересно то, что этот участок искусственно посадили рядом с селом Тургень».

«Не исключаю, что участок сидит в генплане села Тургень! И это подтверждается тем, что и в графе «Категория земель» указанный земельный участок отнесен к землям населенных пунктов! То есть, акимат посадил землю в генплан села Тургень, чтобы обойти ограничения предусмотренные пункта 3-2 статьи 97 Земельного кодекса, в части изменения целевого назначения!» — считает эксперт.

В-четвертых, добавил он, «в графе «Делимый участок» – указан – да, то есть участок делимый».

«То есть, на природоохранной зоне планируют разместить ЛПХ, с последующим строительством жилых домов! Вы только представьте, площадь этой земли для раздела на ЛПХ, около (или внутри) природоохранной зоны составляет – 165214,959 кв.м. Это 1652,14 соток земли! Это примерно по 6 соток на 300 человек!» — привел он примел.

В-пятых, по его словам, участок не относится к землях СХ назначения и переведен в состав земель населенных пунктов!

«Это делается для того, чтобы обойти запрет предусмотренный пункта 5 статьи 110 Земельного кодекса, о разделе сельхоз земель в пригородной зоне Алматы! Над этим проектом работали умные люди. Обходили все запреты, установленные Земельным кодексом, чтобы поделить землю на сотни маленьких кусочков по 6 соток и продавать! Видимо, как правило, продавать, чтобы не жить в этой стране, а где-то за бугром! Иначе, сумма доходов собирается немалая! Вот так сужаются и исчезают огромные площади природоохранных зон и возникают застроенные домами и не обеспеченные инженерными сетями, нормальной градостроительной планировкой целые аулы, села вблизи природоохранных зон! Нам остается начать проверки этих земель!» — заключил Базарбек.

Напомним, 26 мая МИА «КазТАГ» сообщало, что победитель тендера на 49 лет по доверительному управлению части территорий национального парка Иле-Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов. Согласно сообщению Иле-Алатауского нацпарка, парком был проведен тендер на предоставление участков национального парка в долгосрочное пользование «для развития экологического туризма по осуществлению туристской и рекреационной деятельности». Согласно документации, единственный участник ТОО «КУЛТАУ и К» выиграло право доверительного управления землями на территории множества лесничеств, расположенных как в Алматы, так и в Алматинской области, с обязательствами по обустройству кемпингов, визит-центров, туристических комплексов.

3 июня стало известно, что неиспользуемые для строительства земли национальных парков Казахстана могут вновь сделать особо охраняемыми.