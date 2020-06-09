Дело двух противоборствующих ОПГ в Алматы и области: Изъят новый арсенал оружия

Алматы. 9 июня. КазТАГ – По делу двух противоборствующих организованных преступных групп (ОПГ) в Алматы и Алматинской области изъят новый арсенал оружия, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«В процессе досудебного расследования задержанные участники группировок вину признали и выразили готовность сотрудничать со следствием. Помимо этого, двое подозреваемых обратились с заявлением о добровольной выдаче ранее сокрытого огнестрельного оружия и боеприпасов к ним. В результате, 1 июня 2020 года в Талдыкоргане и Ескельдинском районе Алматинской области обнаружены и изъяты автомат «Калашникова» с патронами, криминальный нарезной карабин «Сайга-410» и обрез охотничьего ружья», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как уточнили в КНБ, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, 27 мая в КНБ сообщили, что спецслужбами совместно с МВД Казахстана в результате проведенной спецоперации в Алматы и Алматинской области пресечена противоправная деятельность двух противоборствующих ОПГ, насчитывающих до 30 активных членов, в том числе ранее судимых лиц, придерживающихся «воровской» идеологии. Следствие считает, что участники преступных групп причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовные правонарушения, по данным КНБ, совершались с особой дерзостью и с применением огнестрельного оружия. В ходе обысков по местам жительства фигурантов, по данным спецслужб, были обнаружены и изъяты 11 единиц различных видов оружия, более 200 боеприпасов.