Сетевые СМИ о скандальном видеоролике «Проститутка»

Айша КУТУБАЕВА – «Короткая юбка — признак проституции? Акимат Шымкента снял ролик о внешнем виде казахстанок» — 3 июня в аккаунте Instagram Молодежного ресурсного центра города Шымкент было опубликовано видео, которое возмутило общественность. В видео, которое снято при поддержке акимата города Шымкент, короткая юбка стала поводом для обвинения девушки в проституции. Что об этом думает общественность и какова цель видеоролика.

(скрин из видео)

В видео показано, как девушка ловит такси и садится на заднее сиденье. Мужчина, который является водителем, спрашивает у нее стоимость. Однако стоимость не поездки, а интимных услуг. Объясняет водитель свой вопрос тем, что из-за короткой юбки принял девушку за секс-работницу. Девушка в ответ возмущается, пытается выйти из машины, но двери блокируются. Затем, когда девушка указывает на полицейского и грозится пожаловаться, мужчина отвечает, что раз люди по одежде выявляют полицейских или врачей, значит, так можно выявить и женщин с низкой социальной ответственностью. Весь видеоролик предстает перед зрителями, как мораль, которая гласит, что девушкам нужно одеваться скромнее.

«Поучающий» видеоролик был опубликован и на странице режиссера Серика ТАЛАСА, у которого три дочери. Оператором был Адильбай БОСТАНОВ, а композитором выступил Руслан ШЕРНАЗАР.

Кстати, после нескольких комментариев с критикой Молодежный ресурсный центр Шымкента удалил видео.

С критикой видеоролика обратилась к казахстанцам через пост в Instagram феминистка Фариза ОСПАН. Она отметила, что недостаточно просто удалить и забыть. На официальных страницах центра, где 3 июня висело видео теперь должен появиться пост с извинениями.

Редакция Liter.kz связалась с основателем ОФ НемолчиKZ Диной ТАНСАРИ, которая возмутилась посылом видеоролика. Общественница не понимает, как можно по внешнему виду вешать «ярлыки». Больше всего ее удручает, что видеоролик сделан по государственному заказу.

«Жандос Калтаев о скандальном видеоролике: Ролик вообще не обсуждался, сценарий не утверждался» — Скандальный видеоролик от шымкентской киностудии «Талас FILM», от режиссера Серика ТАЛАСОВА, прогремел на весь Казнет в минувшие выходные. В нем показано, как молодая девушка в черной короткой юбке и белом топе ловит такси. Подвезти юную леди решил водитель черного Mercedes. Уже в пути мужчина сказал, что принял ее за проститутку из-за внешнего вида, и спросил о стоимости ее услуг в постели. Причем, в титрах видеоролика было указано, что он был снят по ЗАКАЗУ Молодежного ресурсного центра Управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента.

Казахстанцы разделились на два фронта, одни режиссера поддержали, другие жестко раскритиковали, причем вторых, явно было больше.

Ответ держал руководитель управления по делам семьи, детей и молодежи Жандос КАЛТАЕВ. По его словам, впервые о видеоролике он узнал из социальных сетей, до этого сценарий он не видел.

«Ролик вообще не обсуждался, сценарий не утверждался», — заявил Жандос Калтаев.

По его словам, ролик — задумка и воплощение авторов видео, деньги на него из государственного бюджета не выделялись — «Подобного рода ролики никогда нами не поддерживались. Если в каком-либо ролике было ущемление вообще кого-либо, мы это будем пресекать. Мы как и до этого работали в плане защиты прав женщин, детей, будем работу продолжать и усиливать. Мы не разделяем эти ценности», — заверил Калтаев.

В местном акимате поспешили заверить, ролик — не государственный заказ. На брифинге режиссер С. Таласов рассказал о видеоролике – В видеоролике, возможно, есть ошибка. Но наша цель — сохранение казахского национального воспитания. Видеоролик снят с этой целью. Воспитание начинается с колыбели. У меня три дочери. Их будущее меня очень волнует. Мы хотели открыто показать проблему и решить ее.

Между тем, оказалось, что МРЦ давно сотрудничает с компанией «TALAS FILM». Им даже были выделены средства на создание нескольких видеороликов, на которые из госказны выделили 6 миллионов 200 тысяч тенге.

Свое мнение в социальных сетях высказали и юристы. По их словам, случись такой инцидент в реальной жизни, горе-таксист мог бы поплатиться деньгами и свободой.

«Для юриспруденции содержание ролика предельно однозначное. Таксист-моралист:

1. Совершил мелкое хулиганство. Это административное правонарушение, тянет на 10 суток. При этом высокодуховный мерсовод пробалансировал на грани с преступлением средней тяжести (незаконное лишение свободы).

Нанес пассажирке моральный вред. Она может взыскать его с него», — отметил известный адвокат Джохар УТЕБЕКОВ.

««Мы в коротком, и мы не проститутки». Сеть отреагировала на ролик о девушке в мини-юбке» — Пользователи Сети отреагировали на нашумевший ролик о девушке в мини-юбке. Казахстанки в поддержку своего права носить откровенные наряды запустили челлендж, сообщает TengriMIX. Фотографии в короткой одежде пользователи Instagram выкладывают под хештегами #минипоханжеству и #коротконедлявас.

В ответ на ролик казахстанки заявили, что сами вольны выбирать, какую одежду им носить.

«Уважаю я наших женщин за то, что слово держат, в обиду себя не дают, дело делают, а не языками чешут! И да, ясно дают понять — не лезть, мужчины, туда, что вас не касается«, — написала журналист из Алматы Полина ШИМАНСКАЯ, собрав в коллаж фото знакомых в мини-юбках.

«Посмотрела нашумевший ролик. Ну что я могу сказать? На самом деле очень хочется многое написать, но, кажется, таким людям уже ничего не поможет. Особенно порадовало сравнение с телефонным чехлом. Вот это креатив! Мысленно посылаю всех таких умников работать в «Министерство не твоих собачьих дел». Носили, носим и будем носить то, что захотим«, — пишет маркетолог Эмилия РО.

Участницы хештега выкладывают фото не только в мини. Например, журналист из Нур-Султана Аиша КУТУБАЕВА поделилась снимком, где она в платье с открытой спиной.

«Что заставило меня «гореть», так это комментарии поддерживающего характера. Среди них не только мужчины, но и женщины, одобряющие видеоролик. А на самом-то деле каждый «правильно» определяет для себя сам. А если у мужика появляется желание при виде девушки в короткой юбке, то это не проблемы девушки. Ей не надо пересматривать свой гардероб. Это проблема мужика«, — считает Аиша.

Пользователи Сети потребовали извинений от авторов ролика, считая, что таким образом насилие в отношении женщин остается безнаказанным.

«Девушка = проститутка, если она одета не так, как тебе кажется приличным. К ней можно приставать, если тебе кажется, что она одета «не так». Сама виновата. Чтобы тебя воспринимали как человека, ты должен выглядеть так, как агашкам кажется правильным. А иначе ты сама виновата. Виктимблейминг, оправданный государством«, — заявила бизнес-аналитик Самал МИРАСОВА.

В свою очередь пользователь Instagram Асель ТУЛЬТАЕВА подчеркивает, что за границей комфортно ощущает себя в коротком, а у нас редко видит женщин в мини.

«Вы знаете, наши женщины и правда, наверное, сами виноваты в таком поведении мужчин. Тем, что совсем редко и не все носим короткое. Слишком мало голых ног в городе. Глаз незамыленный. Европейки в этом плане молодцы — ни целлюлит им не помеха, ни возраст, все ходят в чем угодно. Мужчины не реагируют, не пристают и никто даже не посмотрит косо. И я заметила, что без страха ношу короткое только там! У нас же освистают, облапают глазами, начинают приставать. Бедные наши мужчины, никогда не видят женских ног. Так надо это исправлять! Чем они хуже других?» — говорит она.

Татьяна КИСЕЛЕВА — «Пропаганда насилия за деньги народа или борьба за духовность? Мнения экспертов» — «Женщин нужно бить, и они не должны носить короткие юбки» — призывы и сюжеты такого характера появились в информационном поле Казахстана и вызвали волну негодования.

В первом случае фигурантом стал директор НИИ прикладной химии Евразийского национального университета Ерлан СУЛЕЙМЕН. В Сети он написал комментарии сексистского, националистического и разжигающего вражду характера. Заявил, что «бить женщин можно и нужно», выразил одобрение многоженству, а также сам подчеркнул, что является исламистом, националистом, «жидофобом» и гомофобом. Отметил, что положительно относится к джихаду. За эти высказывания и после рекомендации комиссии по этике преподаватель был уволен из университета.

Второй случай — снятый в Шымкенте видеоролик под названием «Проститутка» о недопустимости коротких юбок для девушек. В видео режиссера Серика ТАЛАСОВА девушка в мини ловит такси и садится на заднее сиденье. Водитель спрашивает, сколько стоит секс с ней. И объясняет вопрос тем, что из-за короткой юбки спутал ее работницей с секс-индустрии. Она возмущается, пытаясь выйти из машины, но водитель блокирует двери и начинает читать мораль, как нужно выглядеть девушке и почему надо одеваться скромнее.

О ситуации высказалась феминистка Фариза ОСПАН — Эти люди решили, что имеют право указывать девушкам, как им выглядеть. И что одежда служит приглашением к женскому телу! На юге Казахстана каждый год похищают десятки женщин, чтобы насильно выдать замуж. Их ни во что не ставят. Ежегодно очень много случаев изнасилований. Некоторые мужчины в Шымкенте (как и авторы ролика), возможно, считают нас, женщин, товаром. Возможно, этим видео они хотели оправдать сексуальное насилие.

Адвокат Бахтияр ГАЛИМЖАНОВ — Это постановочный ролик с выдуманным сюжетом и прописанным сценарием. Я не вижу здесь особых оснований для привлечения его автора к какой-либо ответственности. Там пропагандируется идея ношения более скромной женской одежды.

Ирина КАЗОРИНА — «Посмотрели – возбудились» — В прошедшие выходные темой бурного обсуждения в Казахстане стал скандальный шымкентский ролик сексистского толка.

Может, само произведение местного режиссера так бы и ушло гулять по просторам интернета незамеченным, если бы зрители не подметили, что в титрах было указано: ролик снят по заказу молодежного ресурсного центра управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента. А значит, отражает позицию государственного органа.

Реакция не заставила себя долго ждать. В социальных сетях не просто возмущались расточительством местного акимата — дошло до того, что прозвучали требования отправить акима города Мурата АЙТЕНОВА и руководителя управления по делам семьи, детей и молодежи Жандоса КАЛТАЕВА в отставку.

Ситуация накалилась до такой степени, что в воскресенье журналистов собрали на брифинг. И посвятили его не продлению карантина в третьем мегаполисе страны до 22 июня, а нашумевшему ролику.

Отвечать на многочисленные вопросы предстояло руководителю управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента Жандосу Калтаеву.

Он сразу расставил все точки над “i”, сославшись на то, что ролик им не утверждался, сценарий он не видел, а деньги на это в качестве госзаказа не выделялись.

Свои три копейки вставил, как он сам себя назвал, известный политолог Шымкента Владимир ЖАРИНОВ — Содержание ролика — это показатель общей системы воспитания и культивируемых взглядов в обществе. Рулят не конституционные нормы и здравый смысл, а махровая патриархальщина вперемежку с философией моральных импотентов. Призывы к смене Айтенова и Калтаева — это голый популизм, который не решает производственные вопросы, а более похож на аппаратные игры с использованием общественного мнения. Благо повод подвернулся. Надеюсь, что возобладает здравый смысл при принятии оргрешений.

Не остался незамеченным скандальный ролик и в Министерстве информации и общественного развития.

“Казахстан является светским государством, и Конституция гарантирует всем нашим гражданам одинаковые права, уважение к их чести и достоинству. В том числе речь идет о различных публикациях в соцсетях, которые могут оскорбить чьи-то чувства. Также это касается и видеороликов, которые создаются в рамках государственного социального заказа. Полагаю, идеологам на местах нужно тщательно подходить к производству контента, не забывая о главных приоритетах нашего государства”, — написала министр Аида БАЛАЕВА на своей странице в социальной сети.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.