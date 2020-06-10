Ежедневно в Нур-Султане заражаются семьями, есть факты рождения детей с КВИ – акимат

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Ежедневно в Нур-Султане COVID-19 заражаются семьями, есть факты рождения детей с коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщает пресс-служба акима столицы.

«Наблюдаются новые очаги инфекции, это – семейные очаги, ежедневно нами выявляются инфицированные целые семьи от двух порой до пяти-семи членов семьи. Наблюдались случаи заражения во время проведения семейных торжеств, что крайне недопустимо. Халатное отношение отдельных людей, которые не соблюдают строгие саннормы, приводит к тому, что заражаются все члены семьи, где есть люди преклонного возраста, дети, беременные. Были случаи, когда у беременных с диагнозом COVID-19, также новорожденные рождались с COVID-19», — сообщила в среду руководитель управления общественного здравоохранения (УОЗ) Нур-Султана Сауле Кисикова.

Она отметила, что «детей вынужденно приходилось отлучать от матери».

«Если некоторые люди не заботятся о своем здоровье, то нужно заботиться о близких. Ведь, как показывает практика, от коронавируса может слечь абсолютно здоровый человек без хронических заболеваний – организм не справлялся, подключали к аппарату искусственной вентиляции. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением», — добавила глава горздрава.

По ее данным, 75% всех случаев заражения приходятся на возрастную группу от 18 до 59 лет.

Как уточнили в горакимате, с начала пандемии коронавируса в Нур-Султане заразились 2543 человека: у 34 пациентов состояние тяжелое, из них 12 пациентов в крайне тяжелом состоянии, подключены к искусственной вентиляции легких, 10 случаев закончились летальным исходом. 1679 пациентов (66%) выписаны с выздоровлением.

«Необходимо придерживаться строгих санитарных норм: без крайней необходимости не посещать места массового скопления людей, в обязательном порядке носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. Риск заражения коронавирусом не снят», — предупредила Кисикова.