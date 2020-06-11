Цифровизация сократит время услуг и решит проблемы земельных отношений

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане цифровизация сократит время на услуги в десятки рази решит проблемы земельных отношений, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Аскар Жумагалиев.

«Решение проблем земельных отношений можно осуществить за счет цифровизации. Сегодня, за счет объединения целого ряда больших данных, и информационных систем госорганов ведется единый кадастр недвижимости, через который возможно оказание автоматизированных услуг. Причем, сокращение в десятки раз по времени (оказания услуг – КазТАГ)», – сказал Жумагалиев на отчетной встрече перед населением в четверг.

По его словам, большое количество нареканий в этой области, после внедрения систем, будет исключено.

Земельный кадастр, регистр недвижимости — это две информационные системы, которые сегодня сынтегрированы с единым кадастром, а также будут интегрированы с геопорталами местных исполнительных органов (MИО), пояснил министр.

«Первая ласточка» — проект который мы реализуем в Актюбинской и в Атырауской области. Системы практически сынтегрированы и будем пилот делать для граждан. Уверен, что мы сможем реализовать этот проект и предоставить услуги на получение земли и в том числе по архитектурным вопросам», — сказал Жумагалиев.