Коррупция в «космосе»: Кто занимал указанные «антикором» РК посты в 2009 и 2016 годы

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Стал известен год, в который был совершен второй эпизод коррупционного преступления в сфере космической деятельности, о котором ранее сообщили в антикоррупционной службе, передает корреспондент агентства.

«Мы знаем, что антикоррупционной службой рассматриваются года 2009 и 2016 по данным фактам. Комментарии с моей стороны делать не правильно», — сказал в четверг министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, отвечая на вопросы корреспондента агентства об уголовных делах в отношении бывших президента АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» и заместителя председателя Национального космического агентства («Казкосмос»).

Ранее в «антикоре» сообщили, что антикоррупционной службой по Нур-Султану в ходе следствия по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Космическая система дистанционного зондирования Земли» (КС ДЗЗ) были выявлены факты злоупотребления бывшими президентом АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» и заместителем председателя «Казкосмоса» своими должностными полномочиями. Вместе с тем, еще один бывший президент АО, а в последующем вице-министр одного из министерств, подозревается в необоснованном размещении временно свободных средств в сумме Т1,6 млрд в АО «Банк Астаны», которые в результате дефолта указанного банка возвращены не были. При этом «антикор» назвал лишь 2009 год, тогда как озвученный Жумагалиевым 2016 год назван впервые.

Президентом АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» в период с ноября 2008 года по август 2013 года был Гавыллатып Мурзакулов. В декабре он предстал перед судом по части 5 статьи 311 (получение взятки лицом, занимающим ответственную государственную должность, в особо крупном размере) и пункту «в» части 3 статьи 193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, в крупных размерах) УК РК. По материалам дела, Мурзакулов вымогал от представителя генерального подрядчика взятку в общей сумме Т210 млн за победу в тендере по строительству сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов на сумму свыше Т12 млрд. В апреле 2014 года Мурзакулов был приговорен к 12 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

После Мурзакулова пост ИО президента (с августа 2008 года по август 2016 года), а затем и президента АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» в период с августа 2016 года по декабрь 2016 года занимал Марат Нургужин. Сразу после этого в декабре 2016 года он стал вице-минстром оборонной и аэрокосмической промышленности, проработав на этом посту до апреля 2019 года, когда был назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности – на этой должности он пробыл до декабря 2019 года. В январе 2020 года Нургужин возглавил АО «Национальный центр космических исследований и технологий».

Из тех, о ком известно, что он в 2009 и 2016 годах был заместителем председателя «Казкосмоса», можно отметить лишь Еркина Шаймагамбетова – он занимал этот пост сначала с августа 2007 года по август 2014 года, когда это было Национальное космическое агентство, а затем с октября 2014 года по январь 2016 года, когда «Казкосмос» стал Аэрокосмическим комитетом. Он же затем и возглавил данное ведомство – в период с сентября 2016 года по май 2019 года. Сейчас Шаймагамбетов возглавляет АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

В антикоррупционной службе имена фигурантов указанных дел корреспонденту агентства назвать отказались.