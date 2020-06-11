Нацоператор в области здравоохранения будет управлять 20 проектами ГЧП – минздрав РК

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный оператор в области здравоохранения нужен для реализации 20 крупных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), ведь порядка Т1,5 трлн необходимо для приведения медицинских объектов в норму, заявил министр финансов РК Елжан Биртанов.

«Ключевую роль в качестве здравоохранения играют крупные больницы, стоимость реконструкции, возведения которых сегодня очень велика, износ очень серьезный. Мы посчитали, порядка Т1,5трлн необходимо для приведения наших объектов здравоохранения (в норму – КазТАГ). Поэтому единственным реалистичным механизмом выглядит развитие ГЧП по крупным проектам, с привлечением большого объема частных инвестиций», — сказал Биртанов, отвечая на вопросы на обсуждении проекта кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» на заседании сената в четверг.

По его словам, создание национального оператора необходимо для реализации институциональной финансовой модели конкретных 20 проектов, которые определены по госпрограмме. Нацоператор будет выступать от имени государства при подготовке и реализации долгосрочных контрактов концессии и ГЧП.

Эта функция должна отвечать, по данным министра, финансовым критериям, поэтому все подведомственные организации, которые существуют, по своей уставной деятельности не могут быть привлечены. За последние три года количество подведомственных республиканских организаций сокращено с 51 до 34, чтобы выполнять миссию по выходу государства из квазигоссектора. Эта работа, по словам главы минздрава, параллельно продолжается.

На сегодня ГЧП развивается, но в основном, по данным министра, в крупных городах, в виде небольших медицинских учреждений, которые развиваются на базе частных инвестиций, лабораторий, объектов по медицинской скорой помощи.

«Таким образом, создание нацоператора для запуска этих 20 крупных инфраструктурных проектов, необходимо», — заключил Биртанов.