Семь авто за Т57 млн закупает акимат в Туркестанской области на фоне запрета Токаева

Туркестан. 12 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Семь автомобилей за Т57 млн закупает акимат Келесского района Туркестанской области на фоне предложения президента РК Касым-Жомарта Токаева объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели.

В пятницу, четверг и среду на сайте государственных закупок размещены три объявления аппарата акима Келесского района Туркестанской области о закупке семи автомобилей на общую сумму Т57 млн.

Аким Келесского района хочет купить четыре легковых автомобиля класса В с автоматической трансмиссией, объемом до 2000 куб. см по цене Т4,99 млн за каждый. Два легковых автомобиля класса D с автоматической трансмиссией, объемом до 2500 куб. см акимат готов купить по цене Т11,89 млн каждый. И один легковой автомобиль класса D с автоматической трансмиссией, объем до 2500 куб. см в Келесском райакимате хотят купить за Т13,29 млн.

Согласно техспецификации на автомобиль за Т13,29 млн, машина должна быть белого цвета, год выпуска не менее 2020 года, тип кузова седан, складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4; подогрев передних и задних сидений, управление аудиосистемой на руле, кожаную отделку руля, датчики парковки спереди и сзади, камеру заднего вида, круиз-контроль с управлением на руле, датчик света, двухзонный климат контроль, функцию антизапотевания лобового стекла, систему-доступ без ключа+кнопка START/STOP, датчик дождя.

Также автомобиль должен иметь электрорегулировку сиденья водителя, электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя, самозатемняющееся внутри салонное зеркало, комбинацию натуральной и искусственной кожи в отделке сидений, шторку заднего ветрового стекла электрическую; боковые солнцезащитные шторки для пассажиров второго ряда, ручки дверей с хромированной отделкой, EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания), память сидений водителя, вентиляцию сидений первого ряда, подогрев рулевого колеса, подрулевые переключатели, систему кругового обзора, систему мониторинга слепых зон, два высокочастотных динамика, панель приборов SUPERVISION+FULLTFTLCDINFO+ RHEOSTAT, проекцию показаний приборов на лобовое стекло, умный круиз контроль, ассистент удержания автомобиля на полосе движения, аудиомагнитолу (INT.10.25)+RDSс акустической системой (BOSE).

Напомним, 24 января президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил определить расходы, которые можно безболезненно отложить.

«Предлагаю в качестве первой меры объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров, конференций. Мероприятия должны приносить ярко выраженную практическую и идеологическую пользу», — заявил Токаев.