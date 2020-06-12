Слон в партийной лавке

Nur Otan жаждет свежей крови

В эти дни политологи, диванные «аналитики» и прочие ощущающие свою причастность к судьбам страны граждане получили прекрасную возможность поупражняться в гадании на кофейной гуще будущих выборов: на днях председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев официально обозначил сроки проведения primaries ( внутрипартийных первичных выборов) – с 17 августа по 3 октября. Их победители войдут в партийный список кандидатов в депутаты маслихатов и мажилиса. Предполагается, что эта принесенная в наши патриархальные степи заморская демократическая забава вольет в изрядно зашлакованные десятилетиями авторитаризма вены правящей партии свежую кровь.

Вообще-то праймериз наша «руководящая и направляющая сила» однажды уже практиковала. Было это в 2016 году, тогда партия практически непублично отобрала 3 тысячи претендентов на маслихатовские мандаты. Правда, непонятно, скольким из них эти мандаты в итоге достались.

Зато нынче в Nur Otan готовятся по-тяжелой. Опубликованные на партийном интернет-ресурсе «Правила проведения праймериз» впечатляют своей доскональностью: расписан едва ли не каждый шаг как кандидатов в партсписок, так и тех партийных структур, которым надлежит блюсти их облико морале. Этот впечатляющий документ легко отыскать на просторах Интернета, поэтому не буду вдаваться в подробности. Отмечу лишь, что среди требований к списанту – справки об отсутствии судимости и вредных пристрастий. Этого, заметим в скобках, закон не требует даже от кандидатов в президенты.

Впрочем, главное в правилах – вовсе не это, а принцип конкурентности. Каждому претенденту на депутатство в большом или в малом парламенте отныне придется доказывать право значиться в списках в борьбе с такими же обладателями нуротановской ксивы. Больше того, к участию в праймериз могут быть допущены даже беспартийные. Правда, еще до регистрации в этом качестве они должны будут получить вожделенный партбилет. Что ж, логика железная: партия власти – не проходной двор. Но при этом, даже те, кому не посчастливится стать маслихатовцами и мажилисменами, имеют шанс получить должности в центральном или региональном аппарате партии с перспективой карьерного роста. В общем, Nur Otan собирает друзей…

Сомневаться в том, что такая кадровая политика принесет определенные плоды, не приходится. Сегодня у подножия властного олимпа немало юношей бледных со взором горящим, мечтающих о карьере государственников. Часть из них могут позже сменить депутатские мандаты на корочки министров, акимов или их заместителей, отправив «старую гвардию» депутатствовать вместо себя. Тем более, что такой кадровый круговорот в нашем отечестве – давняя практика.

Но главная цель нуротановской затеи с праймериз, чего не скрывает ни сам лидер партии, ни его верный зам Бауыржан Байбек, состоит в закреплении за Nur Otan статуса правящей партии. С этой точки зрения технология «первичных» выборов – прямо-таки находка. Ведь с ее помощью избирательный партсписок можно существенно обновлять перед каждой очередной электоральной кампанией (ничем при этом не рискуя: правила проведения праймериз позволяют выдвинувшей кандидата первичке снять его с дистанции на любом этапе). И всякий раз избиратель, привыкший голосовать за конкретных персонажей, а не за выдвинувшую их политсилу, будет клевать на новые лица в списке «старой» партии.

При таком раскладе и президент (даже если в будущем им ухитрится стать представитель другой партии или вообще беспартийный) вынужден будет играть по правилам, установленным Нурсултаном Абишевичем с Бауыржаном Кадыргалиевичем.

Оба прекрасно понимают: до сих пор Nur Otan держится исключительно на личностном ресурсе его «родителя», а этот ресурс исчерпаем. Праймериз – попытка подготовить абсолютно нежизнеспособный без родительской «пуповины» организм к существованию в автономном режиме. Если получится, то в обозримой перспективе детище Назарбаева останется слоном в партийной «лавке». К тому же, эта партия на сегодня единственная политическая сила в стране, которая вообще может позволить себе внутрипартийные выборы – удовольствие не дешевое и репутационно неоднозначное.

Та самая беспартийная «свежая кровь», о притоке которой сегодня грезят в партии власти (а Nur Otan остается таковой до тех пор, пока член его политсовета К.К. Токаев не сдаст партбилет), может потребовать не просто корректировки курса, но даже некоего публичного покаяния за прошлые грехи – «рисованные» результаты выборов, многолетнее «добровольно-принудительное» пополнение партийных рядов, регулярные коррупционные схемы с участием членов партии и т. д. Так что, не исключены даже легкие скандальчики в благородном партийном семействе…

В то же время, сегодня для политически активных граждан очевидно: уличный протест не эффективен, а новое партстроительство – дорого и вдобавок сопряжено с серьезными политическими рисками. То есть, как ни парадоксально это прозвучит – именно партбилет Nur Otan cтановится для тех, кто идет в политику не карьеры ради, а дела для, единственным более или менее серьезным шансом попасть в большую политику и попытаться изменить систему изнутри. Для таких чудаков праймериз – шанс войти в партию через дверь и успеть сделать хоть что-то, пока не выкинули в окно. Только много ли их – чудаков-то?

Теоретически, конечно, совсем не исключено, что в результате нуротановских праймериз у ворот партии выстроятся в очередь жаждущие порулить — активные да креативные. Вопрос в том, как их встретят и далеко ли пустят. И еще один камень преткновения: лояльность к власти. Сегодня это кажется экзотикой, но при определенном развитии ситуации – опять же, гипотетически — Nur Otan может стать оппонентом Акорды – пусть и конструктивным. В самом деле, если завтра молодое-горячее партийное пополнение получит еще и парламентское большинство, то страна и вправду окажется в новой реальности – только не совсем в той, о которой мечтала руководящая головка партии, затевая праймериз.

Так что, если в Nur Otan намерены с августа играть в праймериз серьезно, то выборы -2021 обещают быть нескучными. В наших политических реалиях это уже немало.

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