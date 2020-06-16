После кризиса 2015 года расходы на работников в РК растут на 3% в год – Нацбанк

Алматы. 16 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. После нефтяного кризиса 2015 года расходы на содержание рабочей силы растут в среднем на 3% в год, сообщает Национальный банк Казахстана.

«Реальные расходы на рабочую силу в периоды экономического бума (2000-2007 годов) показывали высокий рост в 15%, после мирового финансового кризиса в период восстановления экономики (2010-2014 годы) произошел структурный сдвиг, и рост расходов в среднем составлял 7%. После нефтяного кризиса (2015 год) расходы на содержание рабочей силы растут более умеренными темпами – в среднем на 3%», — говорится в статье главного специалиста-аналитика департамента денежно-кредитной политики Нацбанка М.Н. Самата «Эмпирический анализ факторов производительности труда в Казахстане на основе статистики рынка труда по отраслям», размещенной в «Экономическом обозрении» Нацбанка во вторник.

При этом, реальная заработная плата положительно связана с производительностью труда в экономической теории, более высокая производительность труда должна увеличить спрос на работника и привести к увеличению его зарплаты, отмечает эксперт.

Согласно информации, кроме затрат на содержание рабочей силы позитивно влияет на производительность труда рост занятых в возрасте от 25 до 54 лет.

По результатам анализа рынка труда Казахстана, на производительность труда позитивно влияет изменение наиболее продуктивной части занятого населения в 25-54 лет. Сильное снижение численности рабочей силы этой возрастной группы отмечалось в 2009 году и 2014-2015 годах.

Уровень образования занятых в Казахстане растет, если в 2000 году 53,5% занятых были со школьным, 26,7% со средне-специальным и только 19,8% с высшим образованием, то в 2018 году 40% занятых имеют средне-специальное, 40% – высшее и лишь 20% – школьное образование, отмечает Самат.